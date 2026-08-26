Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni Konkordato Gider Avansı Tarifesi, 26 Ağustos 2026 tarihli ve 33352 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 285’inci maddesinin dördüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanan düzenlemeyle birlikte, 16 Ağustos 2025 tarihli önceki tarife yürürlükten kaldırıldı. Yeni tarifeyle birlikte, borçlarını ödemekte zorlanan ve yasal koruma talep eden kişilerin başvuru sırasında gider avansını mahkeme veznesine peşin olarak yatırması zorunlu tutuldu.

KALEM KALEM BAŞVURU MASRAFLARI

Mahkeme veznesine peşin yatırılacak avans; tebligat, posta, bilirkişi, konkordato komiseri ücreti, ilan masrafları, iflas giderleri ve üst mahkeme gidiş-dönüş masraflarını kapsıyor.

Başvuru aşamasında tahsil edilecek gider kalemleri şu şekilde belirlendi:

İflasa tabi olan borçlular için 68 bin 900 TL (Önceki tutar: 42 bin TL). Konkordato talebinde bildirilen alacaklı sayısının üç katı tutarında tebligat gideri. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanacak 7 ilan için asgari 2 bin 600 TL. Resmi ilan fiyat tarifesi çerçevesinde resmi ilan portalında yayımlanacak 7 ilan için öngörülen asgari ilan bedeli.

İlgili kurum ve kuruluşlara yapılacak bildirimler için 50 adet iadeli taahhütlü posta ücreti. Bir bilirkişi için Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi’nde belirlenen rakamın üç katı. Konkordato komiseri için aylık asgari 3 bin 380 TL üzerinden, 5 aylık geçici mühlet süresini kapsayan ücret. Diğer tüm iş ve işlemler için 1.690 TL.

İflasa tabi olmayan borçlular bakımından söz konusu gider avansı miktarında mahkeme kararıyla indirim yapılabilecek.

AVANSIN İADESİ VE TAMAMLANMA ŞARTLARI

Yargılama sürecindeki avans kullanımı ve iade koşullarına ilişkin esaslar da netleşti

Buna göre, yargılama aşamasında yatırılan avansın yetersiz kalması durumunda, eksik kalan tutar Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 120’nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince tamamlattırılacak. Eksiklik durumunda yasal işlem uygulanacak.

Avansın harcanmayan kısmı, hükmün kesinleşmesinin ardından başvuru sahibine geri ödenecek.

Başvuran tarafından hesap numarası bildirilmişse iade elektronik ortamda hesaba aktarılacak. Hesap numarası bulunmuyorsa iade masrafı avanstan düşülerek PTT aracılığıyla adreste ödemeli olarak gönderilecek.

Yeni tarife, 15 Mart 2018 tarihinden sonra yapılan konkordato talepleri için geçerli olacak.