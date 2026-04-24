Allianz Trade tarafından yayımlanan güncel rapor, küresel ekonomideki fırtınanın şirket bilançolarını sarsmaya devam edeceğini ortaya koyuyor. Rapora göre, Türkiye’deki iflas dalgası küresel ortalamanın üzerine çıkarak endişe verici bir boyuta ulaşacak.

TÜRKİYE’DE İFLAS BEKLENTİLERİ: KÜRESEL ORTALAMANIN ÜZERİNDE

Nefes’ten Şehriban Kıraç’ın haberine göre; Türkiye, dünya genelinde iflasların en çok artacağı ülkeler listesinde 6. sırada yer alıyor. 2024 yılı verisi; Türkiye’de iflas eden firma sayısı 2 bin 131 olarak kayıtlara geçti. Bu yıl iflasların yüzde 9 artışla 2 bin 330’a yükselmesi bekleniyor. 2016 ile 2026 arasındaki on yıllık süreçte, Türkiye’deki toplam iflas artışının yüzde 12’yi bulacağı öngörülüyor. 2027 yılında ise iflas sayısının hafif bir çekilmeyle 2 bin 120 seviyesinde dengelenmesi bekleniyor.

Dünya genelinde şirket iflasları üst üste beşinci yılında da yükselişini sürdürüyor. Allianz Trade'in analizine göre; Orta Doğu’daki çatışmaların etkisiyle küresel çapta yaklaşık 15 bin ek firmanın havlu atacağı tahmin ediliyor. Küresel iflas oranlarının bu yıl yüzde 6 oranında artacağı öngörülüyor. Çatışmaların uzaması durumunda, iflas artış hızının 2026'da yüzde 10’a kadar tırmanabileceği konusunda uyarı yapılıyor.

İSTİHDAM PİYASASI ALARM VERİYOR

Şirketlerin kapanması sadece sermaye kaybı değil, devasa bir işsizlik dalgasını da beraberinde getiriyor. İflaslar nedeniyle dünya genelinde risk altındaki toplam istihdamın 2.2 milyon kişiye ulaşacağı tahmin ediliyor. Ekonomik sarsıntıdan en çok inşaat, perakende ve hizmet sektörlerinin darbe alması bekleniyor. Risk altındaki bu iş gücü, ABD ve Avrupa'daki toplam işsiz sayısının yaklaşık yüzde 6’sına denk geliyor.