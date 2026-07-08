İflas etti 'yapamaz' dediler, şimdi servet sahibi: Dünya bu Türk’ü konuşuyor

Bu hayalle 1984 yılında, henüz 18 yaşındayken arkadaşlarıyla birlikte Konya'da Türkiye'nin ilk erkek giyim butiklerinden birini açtı. Dönemine göre oldukça yenilikçi olan bu girişim kısa sürede büyük bir maddi getiri sağladı. Ancak bu hızlı yükselişi, lokasyon hatası yapılan ikinci bir şarküteri dükkanı girişimi ve ardından gelen Körfez Krizi gölgeledi. Satışların bıçak gibi kesilmesiyle Topuz, büyük bir iflas yaşadı ve yüklü miktarda borçla baş başa kaldı.