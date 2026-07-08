Yeniçağ Gazetesi
08 Temmuz 2026 Çarşamba
İstanbul 30°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi İflas etti 'yapamaz' dediler, şimdi servet sahibi: Dünya bu Türk’ü konuşuyor

İflas etti 'yapamaz' dediler, şimdi servet sahibi: Dünya bu Türk’ü konuşuyor

Varlıklı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen, genç yaşta atıldığı ticarette önce serveti sonra iflası yaşayan Bekir Topuz, arabalarda yatarak sıfırdan kurduğu işi bugün 90'dan fazla ülkeye ihracat yapan bir dünya markasına dönüştürdü.

Gülsüm Hülya Sundu Gülsüm Hülya Sundu
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
İflas etti 'yapamaz' dediler, şimdi servet sahibi: Dünya bu Türk’ü konuşuyor - Resim: 1

Arabalarda yatarak sıfırdan kurduğu işi bugün 90'dan fazla ülkeye ihracat yapan bir dünya markasına dönüştüren Empero Endüstriyel Mutfak A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Topuz, çarpıcı yaşam öyküsünü Storybox kanalında anlattı.

1 11
İflas etti 'yapamaz' dediler, şimdi servet sahibi: Dünya bu Türk’ü konuşuyor - Resim: 2

15 Ağustos 1966 doğumlu olan Bekir Topuz, çocukluğunu Ankara'da, hiçbir maddi sıkıntı çekmeden geçirdi. Türkiye'nin en büyük MAN servisine sahip varlıklı bir babanın ve zengin bir dedenin torunu olan Topuz, tamircilik yerine hep iş insanı olmanın hayalini kurdu.

2 11
İflas etti 'yapamaz' dediler, şimdi servet sahibi: Dünya bu Türk’ü konuşuyor - Resim: 3

Bu hayalle 1984 yılında, henüz 18 yaşındayken arkadaşlarıyla birlikte Konya'da Türkiye'nin ilk erkek giyim butiklerinden birini açtı. Dönemine göre oldukça yenilikçi olan bu girişim kısa sürede büyük bir maddi getiri sağladı. Ancak bu hızlı yükselişi, lokasyon hatası yapılan ikinci bir şarküteri dükkanı girişimi ve ardından gelen Körfez Krizi gölgeledi. Satışların bıçak gibi kesilmesiyle Topuz, büyük bir iflas yaşadı ve yüklü miktarda borçla baş başa kaldı.

3 11
İflas etti 'yapamaz' dediler, şimdi servet sahibi: Dünya bu Türk’ü konuşuyor - Resim: 4

İflasın ardından babasından beklediği maddi desteği göremeyen Topuz, hayata tutunmak için dolmuş şoförlüğüne başladı. Bu süreçte geçirdiği ağır bir trafik kazası, hayatının dönüm noktalarından biri oldu. Kazadan aylar sonra babasının yumuşayıp sermaye teklif etmesiyle, pazarlamacılık serüveni başladı.

4 11
İflas etti 'yapamaz' dediler, şimdi servet sahibi: Dünya bu Türk’ü konuşuyor - Resim: 5

3 kişinin çalıştığı 200 metrekarelik bir atölyede üretilen "soğan doğrama makinelerini" satmak için yollara düşen Topuz, o zorlu yılları şu sözlerle özetliyor:

"Türkiye'de gitmediğimiz il, ilçe, kasaba kalmadı. Otel masrafını karşılayamadığımız için arabanın içine sünger koyup 1,5 - 2 yıl cami önlerinde yattık. Sabahları elimizi yüzümüzü cami şadırvanında yıkıyorduk."

5 11
İflas etti 'yapamaz' dediler, şimdi servet sahibi: Dünya bu Türk’ü konuşuyor - Resim: 6

Gecesini gündüzüne katan Topuz, atölye sahibinin borçlarını bir yıl içinde ödeyerek şirkete yüzde 50 ortak oldu. Müşteri taleplerini dinleyerek hamur yoğurma makinesi, mikser ve diğer ekipmanları üretmeye başlamaları, şirketin büyüme fitilini ateşledi.

6 11
İflas etti 'yapamaz' dediler, şimdi servet sahibi: Dünya bu Türk’ü konuşuyor - Resim: 7

Sıfır sermaye ve büyük bir emekle kurulan Empero, bugün endüstriyel mutfak sektöründe dünyanın sayılı üreticilerinden biri konumunda.

Kategori

Detay / Veri

Üretim Alanı

50.000 metrekare kapalı fabrika alanı

İhracat Ağı

90'dan fazla ülke

İhracat Oranı

Üretimin %65'i ihraç ediliyor (İhracatın %50'si Avrupa'ya)

Ürün Çeşitliliği

3.000 farklı çeşit (Dünyada tek fabrika)

Özel Projeler

Şehir hastaneleri (3.000+ taşıma arabası), Askeri ve sivil gemi mutfakları
7 11
İflas etti 'yapamaz' dediler, şimdi servet sahibi: Dünya bu Türk’ü konuşuyor - Resim: 8

Empero'nun en dikkat çekici başarılarından biri, pizzanın anavatanı İtalya'ya pizza fırını ihraç etmesi. Yılda üretilen yaklaşık 7-8 bin pizza fırınının yarısının İtalya'ya satıldığını belirten Topuz, yüksek kaliteyi uygun fiyatla sunmalarının bu başarıyı getirdiğinin altını çiziyor.

8 11
İflas etti 'yapamaz' dediler, şimdi servet sahibi: Dünya bu Türk’ü konuşuyor - Resim: 9

Bunun yanı sıra şirket; hastaneler için bir tarafı sıcak, diğer tarafı soğuk tutan özel yemek servis arabaları üretiyor ve Türkiye'deki şehir hastanelerinin yanı sıra Cezayir, Dubai, Katar ve Almanya gibi ülkelerdeki sağlık kuruluşlarına hizmet veriyor.

9 11
İflas etti 'yapamaz' dediler, şimdi servet sahibi: Dünya bu Türk’ü konuşuyor - Resim: 10

Bugünkü başarının tesadüf olmadığını, büyük fedakarlıklar üzerine inşa edildiğini vurgulayan Bekir Topuz, gençlere gerçekçi uyarılarda bulunuyor. Fabrikatör olabilmek için çocuklarının büyümesine bile şahit olamadığını, yılda 250 gün otellerde yattığını belirterek, masa başından kolay para kazanma hayali kuran yeni nesle çalışmanın ve sahada olmanın önemini hatırlatıyor.

10 11
İflas etti 'yapamaz' dediler, şimdi servet sahibi: Dünya bu Türk’ü konuşuyor - Resim: 11

Şirketin gelecekteki rotasını şimdiden çizen Topuz, Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde alınan 100.000 metrekarelik yeni arsa ile ilk 5 yıl içinde üretim kapasitesini ikiye katlamayı planlıyor. Kendi deyimiyle "tırnaklarıyla kazıyarak" geldiği bu noktada, gençlere kendi geliştirdiği başarı formülünü tavsiye ediyor.

11 11
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro