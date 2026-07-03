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Bir dönem Türkiye'nin en hızlı büyüyen tatlı zincirleri arasında gösterilen ve 400'ü aşkın şubeye ulaşan Ekleristan, peş peşe yaşanan olumsuz gelişmelerle gündemden düşmüyor. Nisan ayında mahkeme kararıyla resmen iflas eden marka, şimdi de Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıdada hile yapan firmaları ifşa ettiği taklit ve tağşiş listesinde yer aldı.

ANTEP FISTIĞI YERİNE AY ÇEKİRDEĞİ

Gıda Bülteni’nde yer alan habere göre; Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2 Temmuz 2026 tarihinde yayımladığı son tağşiş listesinde, Ekleristan markasını bünyesinde barındıran İflas Hal. Cevizden Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. de yer aldı.

Bursa Nilüfer merkezli işletmenin 11 Şubat 2026 tarihli "Antep fıstıklı ekler" ürününde yapılan analizlerde, tüketiciye beyan edilen pahalı Antep fıstığı yerine maliyeti çok daha düşük olan ay çekirdeği kullanıldığı saptandı.

Ürün etiketinde belirtilen hammaddenin yerine daha ucuz bir bileşenin kullanılması, gıda mevzuatına göre tüketiciyi yanıltmak ve haksız kazanç sağlamak (taklit/tağşiş) anlamına geliyor.

HIZLI BÜYÜMEDEN İFLASA

Devasa bir şube ağına ulaşan şirket, bir süre sonra girdiği mali darboğazı aşamadı.

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi; bünyesinde Ekleristan Gıda, Cevizden Gıda ve Snowland Taşımacılık firmalarını barındıran grubun konkordato taleplerini reddetti. Mahkeme, 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla her üç şirket için de basit tasfiye usulüyle iflas kararı verdi. Karar, Ticaret Sicil Gazetesi'nde de yayımlanarak resmiyet kazandı.

PANDEMİ, PUBG VE 425 ŞUBELİK ZİRVE

Ekleristan’ın doğuşu, pandemi döneminin en ilginç girişimcilik örneklerinden biri olarak haberlere konu olmuştu.

Markanın kurucusu Bursalı girişimci Naci Özkaya, pandemi döneminde okulların kapanmasıyla kantinlere yaptıkları tatlı satışlarının durduğunu belirtmiş ve o günleri “Kocaman fabrikada işsiz güçsüz PUBG oynuyorduk. Konuştuğumuz bir proje olan Ekleristan'ı mecburen raftan indirdik” şeklinde anlatmıştı.

İlk olarak Bursa'da 3 şube ile başlayan serüven, bir yıl dolmadan 50 şubeye, zirve noktasında ise Türkiye genelinde 52 ilde tam 425 şubeye ulaşmıştı. Şirketin o dönemki hedefleri arasında dünyaya açılmak da bulunuyordu.

Kısa süre içinde pandemi krizini fırsata çevirip devasa bir zincire dönüşen Ekleristan'ın hikayesi; önce mali çöküş ve iflas, ardından da patlak veren ay çekirdeği skandalıyla dramatik bir şekilde noktalanmış oldu.