1 DOLARIN ALTINDA KALDI

Şirketin borsa macerasını bitiren ana etkenin, hisse fiyatlarının uzun süredir 1 doların altında seyretmesi olduğu belirtildi.. Nasdaq kurallarına göre bir hissenin 30 iş günü boyunca bu sınırın altında kalması "kırmızı çizgi" olarak kabul ediliyor.

YATIRIMCI İÇİN BELİRSİZLİK

Borsadan çıkarılan hisselerin yeni adresi, denetimin minimum düzeyde olduğu Pink Limited Market (Pembe Tahta) olacak. Şeffaflığın düşük olduğu bu platformda iki kriter ön plana çıkıyor.

-Likidite oldukça azdır; yani hisseyi satmak çok zordur.

-Hisse fiyatlarında sert ve kontrolsüz düşüşler yaşanabilir.

Bu borsana yatırımcıların hisselerini tamamen değersizleştirilmesi ön görülüyor.

DÜNYA DEVİ NEDEN İFLAS ETTİ?

FAT Brands'in çöküşü, 2017'deki halka arzdan sonra izlediği kontrolsüz satın alma stratejisine dayanıyor. Twin Peaks ve Great American Cookies gibi dev markaları bünyesine katarken biriktirdiği 1,3 milyar dolarlık borç, faiz yükü ve operasyonel maliyetlerle birleşince sürdürülemez hale geldi.

RESTORANLAR AÇIK KALACAK MI?

Şirket yönetimi, iflas koruma sürecinde restoranların (yaklaşık 2 bin 200 şube) hizmet vermeye devam edeceğini belirtse de sektör temsilcileri endişeli. Eğer borç yapılandırması başarısız olursa dünya genelindeki binlerce çalışan işsizlik riskiyle karşı karşıya kalacak ve franchise (bayilik) sahiplerinin yatırımları tehlikeye girecek.