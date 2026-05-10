Yeniçağ Gazetesi
10 Mayıs 2026 Pazar
İstanbul 21°
İflas eden 96 yıllık Türk tekstil devinin 2 fabrikası yeniden icradan satışa çıktı

İflas eden Türkiye’nin köklü tekstil üreticisi İpliksan’a ait 2 dev fabrika, 2024 yılındaki başarısız ihale sürecinden sonra yaklaşık 1 milyar TL muhammen bedel ile tekrar icradan satışa çıkarıldı.

1930 yılında kurulan 96 yıllık tekstil devi İpliksan A.Ş., yaşadığı finansal darboğazdan çıkamayarak 2024 yılında iflas etmişti.

Isparta ekonomisi için kritik öneme sahip, son 50 yıldır halı ipliği üretimi gerçekleştiren tesisler, iki yıl önce alıcı bulamadığı için yeniden ihale sürecine girdi.

TOPLAM BEDEL 875 MİLYON TL OLARAK BELİRLENDİ

Şehir merkezine 4 kilometre mesafede yer alan tesisler Isparta İcra Dairesi tarafından yayımlanan yeni ilana göre iki ayrı parsel halinde satışa çıkarıldı.

Yan yana olan fabrikaların toplam muhammen bedeli 875 milyon TL’yi buldu.

Birinci tesis için 23 bin 700 metrekare araziye kurulan iplik ve halı dokuma fabrikası ile idari binalar için 415 milyon TL değer biçildi.

İkinci tesis için 24 bin 700 metrekare büyüklüğündeki halı fabrikası ve arazisi için ise 460 milyon TL fiyat açıklandı.

TESİS VE MAKİNE PARKININ DURUMU

Haber Hürriyeti'ndeki habere göre, ihale dosyasında yer alan bilgilere göre, fabrikalar Süleyman Demirel Üniversitesi’ne 3 bin 300 metre, yeni otogara ise bin 100 metre uzaklıkta...

Toplam 17 bin 500 metrekare alanda yer alan binaların yanı sıra, kazan daireleri, doğalgaz istasyonları ve trafo binaları da satış kapsamına alındı. İlanda, üretim bandındaki makinelerin birçoğunun ekonomik ömrünü doldurduğu ancak teknik olarak çalışır vaziyette oldukları ifade edildi.

TEKSTİL SEKTÖRÜNDEKİ DARALMA SATIŞI ETKİLİYOR

Sektör analizlerine göre, sanayi devinin 2024 yılında gerçekleşen ilk satış denemesinde alıcı çıkmamasının nedeni tekstil sektöründeki maliyet artışları ve üretim merkezlerinin yurt dışına, özellikle Mısır’a kayması gösterildi.

Isparta’nın en önemli sanayi tesislerinden İpliksan’ın varlıkları için belirlenen yeni ihale, sektördeki yatırımcılar için kritik bir gösterge olarak kabul edildi.

İHALE TARİHİ 29 MAYIS

Isparta İcra Dairesi koordinesinde yürütülecek olan iflas eden dev tekstil devinin 2 fabrikasının satışı için açık artırma süreci tarihi belli oldu. İpliksan fabrikaları için düzenlenecek olan ilk ihale 29 Mayıs 2026 tarihinde düzenlenecek.

