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Kaynak: AA

Güney Koreli yarı iletken üreticisi SK Hynix, tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu halka arzdan 28 milyar dolar gelir elde edilmesi planlanıyor.

Bu hamle, finans tarihinin en büyük ADR ihracı olmasının yanı sıra SpaceX'in ardından tarihteki en büyük ikinci halka arz olarak kaydedildi.

Teknoloji odaklı şirketlerin işlem gördüğü Nasdaq borsasında, SK Hynix'e ait 179,9 milyon adet ADR listede yer alacak.

İhraç yapısında, her 10 ADR şirketin yeni çıkarılan bir adet hissesini temsil edecek. Elde edilecek kaynak, öncelikli olarak üretim kapasitesinin artırılmasında olacak.

İFLASTAN ZİRVEYE GELDİ

Sektör analizleri, SK Hynix'in yüksek veri işleme kapasitesine sahip ve yüksek kar marjlı HBM (Yüksek Bant Genişlikli Bellek) çiplerinde yüzde 61'lik küresel pazar payıyla lider konumda olduğunu belirtiyor.

Yaklaşık çeyrek asır önce agresif büyüme stratejisinin getirdiği yüksek borç yükü nedeniyle iflasın eşiğine gelen ve ABD'li rakibi Micron'a satılması gündemde olan SK Hynix, tarihi bir dönüşüme imza atması ise sektörde şok etkisi yarattı.