İEÜ’lü gençlerden örnek proje: Tarihi Mavi Kortejo dezavantajlı gruplar için yeniden tasarlandı

"Öğrencilerimiz bu yapıyı ele alırken kentin görünür olmayan sosyal meselelerine tasarım aracılığıyla nasıl katkı sunulabileceğini sorguladı. Kemeraltı, Mezarlıkbaşı ve Basmane hattının tarihi dokusunu koruyarak; dezavantajlı kullanıcı grupları için erişilebilir, kapsayıcı ve destekleyici bir yaşam alanı kurguladılar. Bu yaklaşım, hem kültürel miras bilincini güçlendirdi hem de tasarımın sosyal farkındalık oluşturmadaki rolünü görünür kıldı."