İEÜ İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 3. sınıf öğrencileri, bahar dönemindeki "İçmimarlık Stüdyosu" dersi kapsamında, İzmir’in çok kültürlü geçmişini yansıtan tarihi Mavi Kortejo yapısını masaya yatırdı. Doç. Dr. Deniz Avcı yürütücülüğünde, Öğretim Görevlisi Yüksek Mimar Gözde Özder Çakır ve asistan Ezgi Mızraklı’nın katkılarıyla yürütülen 3 aylık süreçte öğrenciler; göçmenler, kadın kooperatifleri, kimsesiz çocuklar ve engelli bireyler gibi farklı toplumsal gruplar için kapsayıcı yaşam senaryoları geliştirdi.
İEÜ’lü gençlerden örnek proje: Tarihi Mavi Kortejo dezavantajlı gruplar için yeniden tasarlandı
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencileri, kentin en önemli simgelerinden Basmane'deki tarihi Mavi Kortejo’yu (Mavi Kartejo), dezavantajlı grupların barınabileceği ve üretebileceği bir ortak yaşam alanı olarak yeniden işlevselleştirdi.Kaynak: İHA
Projenin detaylarına ilişkin bilgi veren Doç. Dr. Deniz Avcı, çalışmayı kente ve kültürel mirasa karşı bir sorumluluk olarak gördüklerini belirtti. İçmimarlık disiplininin sadece estetikten ibaret olmadığını vurgulayan Avcı, şunları söyledi:
"Öğrencilerimiz bu yapıyı ele alırken kentin görünür olmayan sosyal meselelerine tasarım aracılığıyla nasıl katkı sunulabileceğini sorguladı. Kemeraltı, Mezarlıkbaşı ve Basmane hattının tarihi dokusunu koruyarak; dezavantajlı kullanıcı grupları için erişilebilir, kapsayıcı ve destekleyici bir yaşam alanı kurguladılar. Bu yaklaşım, hem kültürel miras bilincini güçlendirdi hem de tasarımın sosyal farkındalık oluşturmadaki rolünü görünür kıldı."
Öğrenciler, yaklaşık 3 ay süren yoğun stüdyo sürecinde teorik bilgilerini sahadaki pratikle birleştirdi. Halihazırda İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Adalet ve Eşitlik Şube Müdürlüğü olarak hizmet veren Mavi Kortejo yapısını yerinde inceleyen gençler, koruma süreci ve güncel durum hakkında uzmanlardan bilgi aldı.
Proje sürecine katkı sunan paydaşlar ve uzmanlar ise şu isimlerden oluştu:
Tarih ve Koruma Bilgisi: Mert Kaya ve Ahu Yılmaz (Yapının tarihi önemi ve güncel kullanımı),
Merdiven Tasarımı: Berk Olçum (Konu-Merdiven),
Aydınlatma Tasarımı: Emre Ünlü (LightinPlan),
Mutfak Tasarımı: Verda Çakal (Vanucci Mutfak).
Malzeme seçiminden renk paletine, teknik çizimlerden bahçe yapısına kadar en ince detayına kadar düşünülerek tasarlanan projeler; görsel paftalar, mimari maketler ve teknik dökümanlar halinde İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.