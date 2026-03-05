Yönetmen Cengiz Özkarabekir’in moderatörlüğünde gerçekleşecek etkinlik, 11 Mart Çarşamba günü Metrohan Kültür Sanat’ta sanatseverleri ağırlayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren köklü ulaşım kurumu İETT, yalnızca kentin ulaşım ağını değil, kültür hayatını da besleyen çalışmalara imza atmayı sürdürüyor. Kurum, yıllar boyunca sinema filmlerinden dizilere, romanlardan şiirlere kadar pek çok esere ilham veren İstanbul’un ulaşım hikâyelerini kültür etkinlikleriyle gündeme taşıyor. Bu izler özellikle sanat ve edebiyatın tarihsel merkezlerinden biri olan Beyoğlu’nda daha da belirgin şekilde karşımıza çıkıyor.

Bu kapsamda düzenlenecek “Edebiyatımızda Beyoğlu ve İETT” başlıklı söyleşi, 11 Mart Çarşamba günü saat 15.00’te gerçekleştirilecek. Polisiye romanlarıyla geniş bir okur kitlesine ulaşan Ahmet Ümit ile anlatıları ve tarihsel hikâyeleriyle tanınan Sunay Akın, İstanbul’un edebiyattaki yansımalarını ve Beyoğlu’nun kültürel hafızasını ele alacak. Söyleşinin moderatörlüğünü ise yönetmen Cengiz Özkarabekir üstlenecek.

İstiklal Caddesi üzerindeki Metrohan Kültür Sanat’ta düzenlenecek etkinlik ücretsiz olarak izlenebilecek. İETT, daha önce Aralık 2025’te düzenlediği “Türk Sinemasında İETT” ve “Edebiyatımızda Beyoğlu ve İETT” etkinliklerinin ardından önümüzdeki dönemde de yeni kültür ve sanat projeleriyle İstanbullularla buluşmayı sürdürecek.