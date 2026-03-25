Bu yıl 48'incisi düzenlenen ve İstanbul ile İzmir'de de düzenlenecek olan IEFT Yurt Dışı Eğitim Fuarı, Ankara'da yapıldı.

IEFT Yurt Dışı Eğitim Fuarları Genel Müdürü Deniz Akar, Türkiye'deki öğrencilerin en çok Avrupa ülkelerini tercih ettiğini ifade etti. Fuarda Oxford ve Cambridge gibi prestijli üniversiteler de yer aldı.

Akar, Hollanda, Finlandiya, İsveç gibi ülkelerin de talep gördüğünü ifade ederek ABD ve Kanada'nın dışında Uzakdoğu'daki çeşitli ülkelerden okulların da fuarda tanıtıldığını belirtti.

DÜNYANIN EN İYİ 500 ÜNİVERSİTESİNDEN 50’Sİ TÜRKİYE’YE GELİYOR

Türkiye’deki başarılı öğrenci potansiyelini bilen dünyanın en iyi üniversiteleri bu sebeple Türkiye’ye geliyor. IEFT Yurt Dışı Eğitim Fuarları kapsamında bu yıl dünyanın en iyi 500 üniversitesinden ilk 50’si Türk öğrencilerle bire bir görüşmeye hazırlanıyor. Konu hakkında açıklamada bulunan IEFT Yurt Dışı Eğitim Fuarları Genel Müdürü Deniz Akar “Dünya çok hızlı bir değişim içerisinde. Son 5 yıldır yaşanan teknolojik gelişime baktığınızda gençleri zorlu bir gelecek beklediğini söyleyebiliriz. Yapay Zekanın bu çapta gelişmesi neticesinde öğrencilerin en üst donanıma sahip şekilde hayata atılmaları gerekiyor. Bu bazen henüz çok yeni açılan bölümlerde eğitim almakla mümkün oluyor bazen de hali hazırda var olan bölümlerini yeni dünyaya entegre edebilmiş üniversiteleri tercih etmekle oluyor. Bu konuda da lider üniversiteler var. Cambridge gibi Oxford gibi üniversiteler öğrencilerine dünyanın en iyileri arasında olmayı vaat ediyor. Bu sene dünyanın en iyi 500 üniversitesinin 50’sini getiriyoruz. Bu üniversitelerden kabul almayı başaran öğrenciler gelecekte adını duyacağımız ve gururla anacağımız isimler olacaklar” dedi.

Oxford ve Cambridge üniversitelerinin de bu yıl fuarda yer aldığını belirten Akar

"Avrupa'da genç nüfus sayısı düşüyor ve üniversitelerde ciddi boşluklar oluşuyor. Kontenjanlar dolmuyor, bu nedenle çok ciddi bir rekabet var. Hem ülkeler arası hem de üniversiteler arası rekabet var. Avrupa'yı çevreleyen ülkeler içinde de en genç nüfusa sahip ülke Türkiye. Doğal olarak akademik başarısı yüksek Türk öğrenciler, Oxford ve Cambridge'in de radarında." dedi.

Dünyanın en iyi üniversitelerin temsilcileriyle bire bir görüşme imkânı bulan gençler ve aileleri parlak bir geleceğe ilk adımı atabiliyor.

Oxford Üniversitesi: İngiltere’de bulunan ve dünyanın en eski üniversitesi olan Oxford Üniversitesi yıllardır dünyanın en iyi üniversitesi olarak seçilmektedir. Üniversitenin ücretleri 25 bin 740 Pound’dan (1 milyon 500 bin TL civarı) başlamaktadır. Türkiye’deki lise fiyatlarına bakıldığında bu ücretin oldukça cazip bir başlangıç rakamı olduğu söylenebilir. Okulun maksimum ücreti 36 bin Pound yani ortalama 2 milyon 100 bin civarındadır.

Cambridge Üniversitesi: İngiltere’de bulunan ve dünyanın en iyi 10 üniversitesi arasında yer alan bir üniversitedir. Çok sayıda Nobel ödüllü mezunu olan üniversitenin ücretleri 20 bin Pound’dan (1 milyon 10 bin TL civarı) başlamaktadır. En yüksek rakam 55 bin Pound yani ortalama 3 milyon 200 bin TL’dir.

Imperial College: Londra merkezli bilim, mühendislik, tıp ve işletme alanlarına yoğunlaşan dünyanın en iyi 10 üniversitesi arasında yer alan bir üniversitedir. Yıllık ücretleri 25 bin Pound’dan başlar 28 bin Pound’a kadar çıkabilir. 1 milyon 400 bin TL’den başlar, 1 milyon 600 bin TL’ye kadar çıkabilir.

NYU – New York University: Amerika’nın en iyi üniversitelerinde yer alan ve 2026 yılında dünyanın en iyi 32. Üniversitesi olan NYU sanat, medya ve finans alanlarında ön plana çıkar. Yıllık ücreti 54 bin Dolar yani ortalama 2 milyon 300 bin TL’dir.



University of Ottawa: Kanada’da bulunan üniversite dünyanın en iyi %1’lik dilimindeki üniversiteler arasındadır. Üniversite’de 150’den fazla ülkeden gelen uluslararası öğrenciler eğitim alır. Ücretleri 20 bin CAD ile 32 bin arasında değişir yani 600 bin Türk Lirası ile 1 milyon Türk Lirası arasında değişir.

University of Groningen: Hollanda’nın en eski üniversitelerinden biridir. Dünyanın en iyi ünviersiteleri arasında yer alır. Ücretleri yıllık 6 bin Euro’dan yani 300 bin Türk Lirası civarından başlar.

Macquarie University: Avustralya’da yer alan köklü bir kamu araştırma üniversitesidir. Dünyanın en iyi %1’lik dilimi içinde yer alır. Yıllık ücretleri 32 bin AUD ile 42 bin AUD arasında değişir. 990 bin TL ile 1 milyon 300 bin TL arasında değişir.

Keio University: Japonya’nın en eski ve en prestijli özel araştırma üniversitesidir. Dünyanın en iyi ilk 250 üniversitesi arasında yer alır. 1.350.000 ile 1.900.000 Japon Yeni arasında fiyatları değişir. 390 bin TL ile 550 bin TL arasında değişir.

Semmelweis University: Macaristan’da bulunan ve Orta Avrupa’nın en köklü eğitim kurumudur. Tıp alanında dünyanın en iyi 250 üniversitesi arasında bulunur. 3 bin 800 Euro’dan başlar 19 bin 900 Euro’ya kadar çıkar. Tıp en yüksek ücretli bölümdür. Fiyatlar 196 bin TL’den başlar 1 milyon TL’ye kadar çıkar.

University of Galway: İrlanda’nın en iyi üniversitelerinden biridir. Dünya sıralamasında üst sıralarda yer alır. Yıllık ücretleri 10 bin Euro’dan başlar, 25 bin Euro’ya kadar çıkar. 516 bin TL – 1 milyon 200 bin TL arasındadır.

University of Florence: İtalya’nın en eski ve en prestijli devlet araştırma üniversitelerinden biridir. Dünyanın en iyi 400 üniversitesi arasında yer almaktadır. Yıllık ücretleri 500 Euro ile 3bin 500 Euro arasında değişir. 26 bin TL ile 180 bin TL arasında değişir.

Dünya Sıralamasında Yer Alan ve Türk Öğrencilerle Görüşmeye Gelen Üniversiteler

University of Oxford, University of Cambridge ve Imperial College London olmak üzere; The University of Edinburgh, KCL - Kings College London, The London School of Economics and Political Science, University of Warwick, University of Groningen, University of St Andrews, Macquarie University, Newcastle University, Radboud University, University of York, University of Ottawa, University of Reading - Henley Business School, University of Surrey, Keio University, Semmelweis University, University of Strathclyde, University of Galway, Swansea University, University of Essex, University of Florence, Oxford Brookes University, University of Genoa, SOAS University of London, Royal Holloway, University of London, Goldsmiths University of London, Constructor University, University of Plymouth

FUAR TAKVİMİ:

24 Mart: Ankara Sheraton Otel

26 Mart: İstanbul Hilton Kozyatağı Otel

28-29 Mart: İstanbul Hilton Harbiye Otel

31 Mart: İzmir Ege Palas Business Otel