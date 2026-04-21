Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı (IEA) Fatih Birol, Fransız radyosuna değerlendirmelerde bulundu. İran - ABD savaşının bugüne kadar yaşanan en büyük enerji krizine neden olduğunun altını çizen Birol, "Bu gerçekten de tarihin en büyük krizi. Eğer petrol krizi ve Rusya ile birlikte yaşanan doğal gaz krizinin etkilerini de eklerseniz, kriz zaten çok büyük" ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırıları, 8 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes ile durmuştu. Orta Doğu'daki savaş, küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz akışının beşte birinin geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğini de tıkadı.

IEA, Mart ayında savaş nedeniyle yükselen petrol fiyatlarıyla mücadele etmek için stratejik stoklardan rekor miktarda 400 milyon varil petrol serbest bırakmayı kabul etmişti.

1973 OPEC PETROL KRİZİ NEDİR

Öte yandan Birol'un "Bu gerçekten de tarihin en büyük krizi" derken bugün yaşadığımız krizi kıyasladığı kriz "1973 OPEC Petrol Krizi". Ve bugünkü krizle benzerlikler içeriyor. 1973 Petrol Krizi'nde de İsrail ve Arap ülkeleri savaş halinde bulunuyordu. Arap-İsrail Savaşı (Yom Kippur) sırasında Arap OPEC üyelerinin, ABD ve İsrail'i destekleyen batılı ülkelere petrol ambargosu uygulamasıyla başlayan bu kriz, petrol fiyatlarının bir yılda yaklaşık 3 dolardan 12 dolara (yaklaşık 4 kat) çıkmasıyla kendini hissettirmişti.

Git gide küresel çapta ekonomik durgunluk (stagflasyon) ile enerji kıtlığına yol açan büyük bir küresel şoka dönüşen 1973 krizi, sanayileşmiş ülkelerin enerji politikalarını kökten değiştirerek enerji çeşitliliğine yönelmelerine de neden olmuştu.