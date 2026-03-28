DEVA Partisi Ankara Milletvekili Av. İdris Şahin, Tarım Kredi Yağ’ın yılı 1 milyar 302 milyon lira zararla kapatmasını “kurumsal çürümenin resmi imzası” olarak değerlendirdi. Verilerin teknik bir iflasın ötesinde kamusal bir sorumluluk ihlali olduğunu vurguladı.

Yanlış yönetim kararları çiftçiyi vuruyor

Kurumun finansman giderlerinin 1 milyar 452 milyon liraya ulaşmasının sürdürülemez olduğunu ifade ederen Şahin, “Bir kurumun finansman gideri bu seviyeye çıkmışsa; artık çiftçi için değil, yanlış yönetim kararlarının doğurduğu borç faizlerini ödemek için çalışıyor demektir. Özkaynakların eksi 510 milyon liraya gerilemesi ve nakit varlığının 19,8 milyon liraya kadar düşmesi, yönetim anlayışının iflasıdır. Bir hukukçu olarak ifade etmeliyim ki; bu tablo bir ticari risk değil, doğrudan kamusal bir sorumluluk ihlalidir.” dedi.

ÇİFTÇİLER MAZOT VE GÜBRE ALTINDA EZİLİYOR

Kara gün dostu dedikleri kurum, çiftçiyi kara güne bırakmıştır. Çiftçimiz mazotun, gübrenin, ilacın ve yemin altında ezilirken; ‘kara gün dostu’ olması gereken bir kurumun borç ve faiz sarmalına terk edilmesi asla kabul edilemez. Tarım Kredi gerçekten çiftçinin refahı için mi yönetiliyor, yoksa devasa borç yükünü çevirmeye çalışan bir finansal aparata mı dönüşmüştür?

"EMANET, LİYAKATİ TASFİYE EDENLERİN ELİNDE"