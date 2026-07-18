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Kaynak: Haber Merkezi

Ankara Güvenpark’ta er şehit aileleri ve gazilerin, rütbe ayrımı yapılmaksızın eşit özlük haklarına sahip olma talebiyle 13 Temmuz’da başlattığı oturma eylemi devam ediyor. Vatan görevi sırasında yaşamını yitiren erlerin aileleri ve malul olan er gazilerin hak mücadelelerine dikkat çekmek amacıyla sürdürdüğü nöbete, siyaset kanadından destek ve iktidara yönelik eleştiriler geldi.

'BUNUN ADI VEFASIZLIKTIR'

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Güvenpark'ta devam eden eyleme ilişkin yaptığı açıklamada hükümetin ekonomi ve sosyal politikalarını eleştirdi. 15 Temmuz anma programlarındaki söylemler ile parktaki tablo arasında çelişki olduğunu savunan Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz’da kürsülerden gazilik nutukları atan iktidar, bugün vatan uğruna ayağını kaybeden gazimizi başkentin göbeğinde kartonun üzerinde yatırıyor. Bunun adı vefasızlıktır, bunun adı adaletsizliktir."

'AYNI FEDAKÂRLIĞA AYNI HAK TANINMALI'

Şehit aileleri ve er gazilerin taleplerinin bir lütuf değil, hak arayışı olduğunu vurgulayan Şahin, rütbe temelli ayrımcılığın son bulması gerektiğinin altını çizdi. Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kurşun rütbe sormadı. Devlet de hakkını teslim ederken soramaz. Er gazilerimiz ve şehit ailelerimiz sadaka istemiyor. Aynı fedakârlığa aynı hakkın tanınmasını istiyor. Er gazilerimiz ile şehit ailelerimizi rütbelerine göre ayıran bu adaletsizliği derhal sona erdirin. Gazilerimizi Güvenpark’ın çimlerinde sabahlatmaktan vazgeçin, eşit özlük ve sosyal haklarını teslim edin. Gazisini yerde bırakanların millete vatanseverlik dersi vermeye hakkı yoktur!"

Güvenpark'ta bir araya gelen aileler ve gaziler, özlük ve sosyal haklarındaki rütbeye dayalı eşitsizlikler giderilene kadar taleplerini dile getirmeye devam edeceklerini belirtiyor.