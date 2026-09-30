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DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, futbol hakemlerine yönelik soruşturma, fonlara ilişkin usulsüzlük iddiaları ve Sayıştay raporlarındaki bulgular üzerinden iktidara tepki gösterdi. Denetim mekanizmalarının zamanında ve etkin biçimde işletilmediğini savunan Şahin, yalnızca adli soruşturmaların yeterli olmayacağını, sorumluluğu bulunan herkesin hesap vermesi gerektiğini belirtti.

Futboldan ekonomiye kadar farklı alanlarda yaşanan gelişmelerin ortak noktasının denetim eksikliği olduğunu ifade eden Şahin, “Türkiye’de artık her güne yeni bir skandalla uyanmıyoruz, doğrudan çürümüş bir düzenin altında nefessiz kalıyoruz!” ifadelerini kullandı.

“O HAKEMİ KORUYAN SİSTEME İTİRAZ EDİYORDUK”

Hakem soruşturmasına ilişkin değerlendirmesinde Alanyaspor-Beşiktaş maçını hatırlatan Şahin, karşılaşmadaki hakem yönetimine daha önce de tepki gösterdiğini söyledi. O maçta hakeme yüksek not verdiğini belirttiği gözlemcinin gözaltına alındığını dile getiren Şahin, Merkez Hakem Kurulu Başkanının da soruşturmanın gündeminde olduğunu ifade etti.

Şahin, “Biz o gün sadece hatalı bir karara değil, o hakemi koruyan, kollayan, aklayan o sisteme itiraz ediyorduk” dedi.

Futboldaki gelişmeler üzerinden iktidara yüklenen Şahin, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

“Bu ülkede insanların kafasını biraz olsun dağıttığı, dertlerini unutup heyecanla beklediği bir futbol vardı; oraya bile hile soktunuz, oranın bile huzurunu bırakmadınız! Ama unutmasınlar, bu düzende hakemler için de, bu çarkı kuranlar için de o düdük bir gün son kez çalacak! Hile sahada, vurgun kasada anlayışıyla kurduğunuz düzeni de sizi de bu milletin iradesiyle uğurlayacağız!”

FON KRİZİ İÇİN DENETİM ÇAĞRISI



Fonlara ilişkin soruşturma ve tasfiye süreçlerine de değinen Şahin, vatandaşların birikimlerini ilgilendiren iddiaların tüm boyutlarıyla araştırılması gerektiğini söyledi. Devletin denetim mekanizmalarının devreye girmesi çağrısını yineleyen Şahin, Devlet Denetleme Kurulunun inceleme başlatmasını “geç kalınmış ama mecbur bir adım” olarak değerlendirdi.

Şahin, “Şimdi o soruşturma hiçbir makamı, hiçbir ilişki ağını gözetmeden sonuna kadar yürütülmelidir!” dedi.

Sayıştay raporlarına da dikkat çeken Şahin, kamu kaynaklarına ilişkin usulsüzlüklerin tespit edilmesinin tek başına yeterli olmadığını vurguladı. Şahin, “Vatandaşın görmek istediği sadece bu tespitlerin raporlara yazılması değil, ortaya çıkarılan yanlışların ardından ne yapıldığıdır” ifadelerini kullandı.

“AÇIKLAMALAR, İŞLEMEYEN DENETİMİN YERİNİ TUTMAZ”



İktidarın krizler karşısındaki tutumunu eleştiren Şahin, sorunlar kamuoyuna yansıdıktan sonra yapılan açıklamaların siyasi sorumluluğu ortadan kaldırmayacağını savundu.

“Bir dosya büyüyüp kamuoyunun önüne saçıldıktan sonra kameralar karşısına geçip masal anlatmak, aylar boyunca işlemeyen denetimin yerini tutmaz” diyen Şahin, siyasi sorumluluğun krizlerin büyümesini önleyecek kurumları çalıştırmayı gerektirdiğini belirtti.

Türkiye’nin ihtiyacının, yanlışlar büyümeden görevini yapan ve kişilere göre hareket etmeyen kurumlar olduğunu söyleyen Şahin, açıklamasını “Adaletin ipini çekenler bilsinler ki bu devran böyle dönmez. O son düdük çaldığında halka hesap vereceksiniz!” sözleriyle tamamladı.