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DEVA Partisi Ankara Milletvekili Av. İdris Şahin, Avrupa'da yaşanan kuş gribi nedeniyle Türkiye'nin yumurta ihracatının artmasını ve bu durumun iç piyasaya olan fahiş yansımalarını değerlendirdi. Ankara Sıhhiye'de ucuz yumurta alabilmek için oluşan kuyruklara dikkat çeken Şahin, ihracat başarılarıyla övünürken başkentin göbeğinde vatandaşın temel gıdaya ulaşmakta çektiği zorlukları görmezden gelen ekonomi yönetimini eleştirdi.

"SIHHİYE'DEKİ GÖRÜNTÜ GELİR POLİTİKASI VE PİYASA DENETİMİNİN ÇÖKTÜĞÜNÜN AÇIK TABLOSUDUR"

Avrupa’da daralan arz sebebiyle Türkiye’nin yumurta ihracatının artmasının ve üretici emeğinin dış pazarda karşılık bulmasının kıymetli olduğunu belirten Şahin, yılın ilk beş ayında Türkiye’nin 92 bin 494 ton yumurta ihraç ederek 240 milyon 79 bin dolar gelir elde ettiğini, özellikle İtalya’ya ihracatta miktar bazında yüzde 1000, değer bazında ise yüzde 1024 artış yaşandığını hatırlattı. Şahin, madalyonun diğer yüzündeki gerçeğin ise görmezden gelinemeyeceğini ifade ederek, “Bu meseleyi yalnızca ihracat geliri üzerinden okumak, Türkiye’nin iç piyasadaki asıl kırılganlığını görmezden gelmek olur. Birkaç hafta önce Ankara Sıhhiye’de vatandaşlar bir koli yumurtayı 10 lira daha ucuza alabilmek için kuyruğa girdi. Başkentte ortaya çıkan bu görüntü, tek başına bir fiyat şikâyeti değil, gelir politikasının, gıda arz planlamasının ve piyasa denetiminin aynı anda tökezlediğini gösteren açık bir tablosudur” dedi.

"YUMURTA DAR GELİRLİ HANEDE TEMEL PROTEİN KAYNAĞIDIR"

Piyasa dengesini kurmanın kamu yönetiminin temel görevi olduğunu vurgulayan Şahin, iktidara uyarılarda bulunarak açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Yumurta, artık dar gelirli hanelerde sıradan bir kahvaltılık değil; etin, tavuğun, sütün yerine konulan temel protein kaynağıdır. Bu nedenle yumurta fiyatı yalnızca tarım piyasasının değil, sosyal devletin de konusudur. Tarım Bakanlığı artan dış talebi izlerken iç tüketim arzını, yem maliyetini, üreticinin payını ve market rafındaki fiyatı birlikte takip etmek zorundadır. Ticaret Bakanlığı da aracı zincirindeki fahiş fiyatlamaya karşı sahici bir denetim ortaya koymalıdır. Türkiye’nin ihtiyacı, ihracat rakamıyla övünüp Sıhhiye’deki kuyruğu görmeyen bir ekonomi dili değildir. Üretici kazanmalı, ihracat yapılmalı ama vatandaş temel gıdaya ulaşmak için Ankara’nın ortasında 10 liranın hesabıyla kuyruğa girmemeli."