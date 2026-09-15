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Kaynak: ANKA

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yılın ilk yedi ayına ilişkin verilerini değerlendirdi.

Şahin, açıklanan rakamların uygulanan ekonomi politikalarının kazananını ve kaybedenini açık biçimde ortaya koyduğunu savundu.

BANKALAR 596 MİLYAR LİRAYI AŞAN KÂR ELDE ETTİ

Bankacılık sektörünün ilk yedi ayda 596 milyar lirayı aşan net kâr elde ettiğini belirten Şahin, sektörün net faiz ve kâr payı gelirinin de 1,4 trilyon liranın üzerine çıktığını ifade etti.

Buna karşılık esnaf, sanayici ve üreticinin yüksek kredi maliyetleriyle karşı karşıya kaldığını vurgulayan Şahin, ticari kredi faizlerinin yüzde 50 seviyesine yaklaştığına dikkat çekti.

DEVA Partili Şahin, şu ifadeleri kullandı:

“BDDK’nın ilk yedi aylık verileri, iktidarın ekonomi politikasının kimin lehine, kimin aleyhine işlediğini bütün çıplaklığıyla gösteriyor. Bankacılık sektörü 596 milyar lirayı aşan net kâr, 1,4 trilyon liranın üzerinde net faiz ve kâr payı geliri elde ederken; esnaf, sanayici ve üretici yüzde 50’ye dayanan ticari kredi faizleriyle boğuşuyor.”





“ESNAF İŞİNİ BÜYÜTMEK İÇİN DEĞİL, BORCUNU ÇEVİRMEK İÇİN KREDİ ÇEKİYOR”

Yüksek faiz ortamında işletmelerin kredi kullanım amacının da değiştiğini savunan Şahin, esnafın artık yatırım veya büyüme için değil, günlük yükümlülüklerini karşılayabilmek için borçlandığını söyledi.

“Bugün esnaf krediye işini büyütmek için değil, kirasını, vergisini ve eski borcunu çevirebilmek için mecbur kalıyor” diyen Şahin, sanayicinin de yeni yatırım planı yapmak yerine mevcut üretimi nasıl sürdüreceğini düşündüğünü belirtti.

1 MİLYON LİRALIK KREDİYE YARIM MİLYONA YAKIN FAİZ YÜKÜ

Şahin, ticari kredi faizlerinin yüzde 49 seviyesine ulaşması halinde 1 milyon liralık işletme sermayesi kredisinin yıllık faiz yükünün yaklaşık yarım milyon liraya ulaşabileceğine dikkat çekti.

Bu şartlarda üreticiden yatırım, esnaftan büyüme ve sanayiciden yeni istihdam beklemenin gerçekçi olmadığını savunan Şahin, ekonomi yönetimine şu sözlerle yüklendi:

“Ekonomiyi yıllarca yanlış kararlarla bu hale getiren sizsiniz. Şimdi o yanlışların bedelini de üretene, çalışana, esnafa ve vatandaşa ödetiyorsunuz.”

“BUNA DENGELENME DİYEMEZSİNİZ”

Şahin’in açıklamasındaki en sert bölüm ise vatandaşın eski borçlarını yeni kredilerle kapatmak zorunda kalmasına ilişkin sözleri oldu.

Şahin, ekonomi yönetiminin uyguladığı politikaları “dengelenme” olarak nitelendirmesine tepki göstererek şöyle dedi:

“İnsanları eski borcunu yeni borçla kapatmaya mahkûm edip sonra buna ‘dengelenme’ diyemezsiniz. Taşıma suyla değirmen dönmez.”