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Şehit yakını ve gazilerin tepkilerine rağmen "Terörsüz Türkiye' süreci devam ediyor. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve eski TBMM Çözüm Süreci Komisyonu Sözcüsü İdris Şahin, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa teklifine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Şahin, 2013 yılında hazırlanan TBMM Çözüm Süreci Komisyonu raporunu hatırlatarak, tarihi meselelerin ortak akıl ve demokratik müzakereyle çözülebileceğini söyledi.

"MİLLETVEKİLİ İMZA MAKİNESİ DEĞİLDİR"

Çerçeve yasa teklifinin içeriğinin henüz kamuoyuyla paylaşılmadığını belirten Şahin, AK Parti Grubu'nda milletvekillerine "eksiksiz imza" çağrısı yapıldığını öne sürdü.

Bu yöntemi eleştiren Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Daha müzakere başlamadan milletvekillerinin iradesi parti talimatına bağlanıyor. Meclis böyle çalışmaz. Milletvekili imza makinesi, Meclis de parti yönetiminin noteri değildir."

2013 RAPORUNU HATIRLATTI

2013 yılında sözcülüğünü yaptığı TBMM Çözüm Süreci Komisyonu'nun hazırladığı rapora dikkat çeken Şahin, raporda toplumun tüm kesimlerinin sürece dahil edilmesi, hukuki ve yönetsel adımların atılması ve barış adına adaletin ertelenmemesi gerektiğinin açıkça ifade edildiğini belirtti.

Aradan geçen 13 yıla rağmen söz konusu raporun önemini koruduğunu söyleyen Şahin, süreci yönetenlere raporu yeniden inceleme çağrısında bulundu.

"BARIŞIN ADRESİ MECLİS'TİR"

Açıklamasının sonunda sürecin demokratik zeminde yürütülmesi gerektiğini vurgulayan İdris Şahin, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Tarihi meseleler talimatla değil, ortak akılla çözülür. Barışın adresi Meclis, zemini demokrasi, güvencesi adalettir."

İdris Şahin'in beğeni ve yorum yağan paylaşımının tamamı şöyle:

"2013 yılında sözcülüğünü yaptığım TBMM Çözüm Süreci Komisyonunun raporunda, bütün kesimlerin sürecin paydaşı yapılması, hukuki ve yönetsel adımlar atılması, barış adına adaletin ertelenmemesi gerektiğini açıkça ortaya koyduk. Aradan 13 yıl geçti. Bugün içeriği henüz kamuoyuna açıklanmayan bir çerçeve yasa teklifi, AK Parti Grubunda milletvekillerine “eksiksiz imza” çağrısıyla sunuluyor. Daha müzakere başlamadan milletvekillerinin iradesi parti talimatına bağlanıyor. Meclis böyle çalışmaz. Milletvekili imza makinesi, Meclis de parti yönetiminin noteri değildir. O rapor hâlâ ortada. Bugün bu süreci yönetenlere, önce o raporu açıp okumalarını tavsiye ediyorum. Tarihi meseleler talimatla değil, ortak akılla çözülür. Barışın adresi Meclis, zemini demokrasi, güvencesi adalettir!"