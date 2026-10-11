Kaynak: Haber Merkezi

Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Gökhan Ağdemir’in, katıldığı bir televizyon programında son iki yıl içinde barolarına kayıtlı 70 avukatın hakim ve savcı olarak atandığını söyleyerek bunu bir ayrıcalık şeklinde nitelendirmesi hukuk kamuoyunda büyük tepki topladı.

'BİNLERCE HUKUKÇUNUN HAKKI GASP EDİLİYOR'

Açıklamalara sert yanıt veren DEVA Partisi Ankara Milletvekili Avukat İdris Şahin, liyakat ve yargı bağımsızlığı vurgusu yaparak duruma tepki gösterdi. Şahin, söz konusu ayrıcalık söylemlerinin hem hakimlik ve savcılık mesleğinin onurunu zedelediğini hem de gece gündüz çalışarak emeğiyle bir yerlere gelmeye çalışan binlerce genç hukukçunun hakkını gasbettiğini belirtti.

Yargının tarafsızlığına gölge düşüren bu tür beyanlar karşısında sessiz kalınamayacağını vurgulayan Şahin, Adalet Bakanlığı’na çağrıda bulunarak son dönemdeki atamalara ilişkin şeffaflık sağlanmasını ve kamuoyunun acilen bilgilendirilmesini istedi.

'YARGI TARAFSIZ VE BAĞIMSIZ DEMEYE DEVAM EDECEK MİSİNİZ?'

İdris Şahin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

BU AÇIKLAMALARDAN SONRA DA YARGI TARAFSIZ VE BAĞIMSIZ DEMEYE DEVAM EDECEK MİSİNİZ⁉️

Yıllarını bu mesleğin kürsülerinde, cübbesini onurla taşıyarak ve baroların sorumluluğunu omuzlayarak geçirmiş bir hukukçu olarak, Ankara 2 No’lu Barosu Başkanının ekranlardan paylaştığı ifadeleri derin bir huzursuzlukla dinledim. Türkiye bugün milyarlarca liralık devasa fon dolandırıcılıklarını, skandalları ve ekonomiyi sarsan karanlık ağları konuşurken; ülkenin can damarına saplanan bu kirli suç ağlarını hangi savcılar, hangi hâkimler soruşturacak? Bakanlık koridorlarında referansla, ayrıcalıkla kürsüye taşınmış isimlerin bu büyük karanlığı aydınlatmasını, halkın malına mülküne el uzatanlardan hesap sorulmasını kim bekleyebilir? Yargının tarafsızlığı bu denli ayaklar altına alınırken, bir baro başkanının çıkıp bu ilişkileri bir maharet gibi sergilemesi hukuk camiasına vurulmuş en ağır darbedir.

Hâkimlik ve savcılık kürsüsü, herhangi bir zümrenin tavassutuyla, mülakat masalarındaki görünmez referanslarla ya da kapalı kapılar ardındaki pazarlıklarla doldurulacak makamlar değildir. O cübbeyi giyenlerin kararları; bir insanın hürriyetini, geleceğini, mülkünü ve adalet arayışını belirler. Hukuk fakültesinden mezun olup yıllarını kütüphanelerde, ders masalarında tüketen, zihnini ve vicdanını sadece kanuna ve adalete teslim eden binlerce gencin alın teri, bu tür açıklamalarla gölgelenmektedir. Hangi görüşten olursa olsun, sınavla ve hak ederek o makamlara gelmek isteyen pırıl pırıl gençlerin emeğine haksızlık edilmektedir.

Ortada yargı bağımsızlığını ve fırsat eşitliğini zedeleyen, kamu vicdanında inkar edilemez bir şüphe uyandıran beyanlar vardır. Adalet Bakanlığı, bu iddialar karşısında sessiz kalamaz. Son dönemdeki hâkim ve savcı atamalarına dair şeffaflığı sağlamak, bu ayrıcalık söylemlerinin gerçeği yansıtıp yansıtmadığını kamuoyuna açıklamak zorundadır. Aksi halde, mahkeme kapısında adalet bekleyen milyonların devlete ve hukuka olan inancı sarsılmaya devam edecektir. Adalet, liyakatin unutturulduğu bir düzende değil, yalnızca vicdanın ve kanunun egemen olduğu yerde nefes alır.

NE OLMUŞTU?

Ankara 2 No’lu Baro Başkanı Avukat Gökhan Ağdemir, Bengü Türk TV'de katıldığı programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ağdemir, barolarına üye avukatların hakimlik ve savcılık süreçlerinde bakanlıkla görüşerek referans olduklarını itiraf etti.

Ağdemir, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Hakim savcı olmak isteyen arkadaşlarımıza referans oluyoruz. Yaklaşık bizim 2 senelik çalışma dönemimizde 70 tane baro üyesi avukat arkadaşımızı hakim savcı yaptık. Bizler referans olduk, bakanlıklarla görüştük. Sağ olsunlar bize o anlamda da bakanlık bir ayrıcalık tanıdı. Genç meslektaşlarımıza refere ederek onları istedikleri dalda yetişmelerine sebep olduk.”