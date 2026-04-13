Adalet Bakanlığı verilerine göre icra ve iflas dairelerindeki dosya sayısının 35 milyon 284 bini geçtiğini hatırlatan Şahin, bu rakamların derin yoksullaşmanın kanıtı olduğunu iddia etti. Şahin “İktidarın pembe tabloları vitrinde olabilir ama milletin kara tablosu icra dairelerinde beklemektedir. Bu tablo, Türkiye’nin ekonomik iflasının adliye koridorlarındaki resmî tescilidir.” dedi.

DOSYALARIN TEMİZLENME SÜRESİ 1000 GÜNÜ AŞTI

Ekonomik krizin adalet mekanizmasını felç ettiğini savunan Şahin, sistemin borç yükü altında ezildiğine dikkat çekti. Şahin’in paylaştığı verilere göre icra dairelerinde bir dosyanın görülme süresi 883 güne yükseldi. Devreden dosyaların temizlenme süresi 1012 günü buldu. 2016 yılında 26 milyon olan dosya sayısı, 9 yılda yaklaşık 10 milyon artarak rekor kırdı.

"SADECE KAĞIT DEĞİL, SÖNEN HAYATLAR"

İcra dosyalarındaki yığılmanın sadece hukuki bir mesele olmadığını, arkasında büyük bir insani dram barındırdığını vurgulayan Ankara Milletvekili Şahin "O dosyaların içinde sadece kâğıtlar yok; ödenemeyen kiralar, kapanan dükkânlar ve parçalanan aileler var. Adliye raflarındaki bu yığınlar, iktidarın iflas belgesidir" dedi.

"KRİZ ARTIK ADLİYENİN ANA GÜNDEMİ"

Hukuk devletinin ancak ekonomik istikrarla nefes alabileceğini belirten İdris Şahin, sorunun hukuki olmaktan çıkıp tamamen "cüzdanlardaki boşluğa" dönüştüğünü ifade etti. Şahin, "Milletin umudunu icra dosyalarına hapseden bu düzen mutlaka değişecektir" diyerek hükümete ekonomi politikaları üzerinden yüklendi.