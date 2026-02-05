DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin son açıklamalarını değerlendirdi.

Şahin, Bahçeli’ye "Hukuk devleti olmanın gereğinin yapılmasını ittifak ortağından net bir şekilde istesin" çağırısı yaptı. Şahin, "Adrese teslim taleplerden vazgeçsin" dedi.

Şahin'in paylaşımı şöyle:

Sayın Bahçeli adrese teslim taleplerden vazgeçsin.

Ülkemizde barışa huzura ve kardeşliğe hakkıyla katkı sunmak istiyorsa, hukuk devleti olmanın gereğinin yapılmasını ittifak ortağından net bir şekilde istesin.

Adalet herkese eşit şekilde uygulanırsa bir anlam ifade eder. Aksi halde arkamızda hep mağdur kitleler bırakarak yola devam ederiz. Ülkenin kaybedecek 1 dakika zamanı olmadığı gibi ayrıştıracak tek bir insanımız dahi olmamalı.

Sürecin başından bu yana samimiyetinden şüphemiz olmayan sayın Bahçeli’ye yakışan da şüphesiz ki böyle bir duruştur.