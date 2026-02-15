Kurumdan yapılan açıklamaya göre, “Tehlikeli Oyun”un prömiyer temsili, kısa süre önce aramızdan ayrılan eski İDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni, opera sanatçısı ile akademisyen Prof. Mesut İktu’nun anısına sahnelendi.

Prömiyer gecesinde konuşan İDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Caner Akgün, tarihi bir akşam yaşadıklarını ifade etti.

Opera geleneğinin kuşaktan kuşağa aktarılmasının ancak yeni eserlerle mümkün olduğunu vurgulayan Akgün, şunları kaydetti: "Üzerinde yaşadığımız coğrafya, tarihi, felsefi ve edebi zenginliğimiz, bütün sanat eserlerinin toplamı niteliğindeki opera kavramının yeni eserler yaratmasıyla yaşıyor. İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, kültür ve sanat alanında Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimleri doğrultusunda en önemli ve en nitelikli işi yapıyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de toplumu doğru ve çeşitli besleyebilen eserler de böyle ortaya çıkıyor. Bütün bunların ışığında kurumumuza ve değerlerimize büyük hizmetleri olan, yakın zaman önce kaybettiğimiz, değerli bariton, sanat insanı, bize harika değerler bırakan Prof. Mesut İktu'ya bu akşamı ithaf ediyoruz. Onun bıraktığı emaneti geleceğe taşıyacağız."

“TEHLİKELİ OYUN” HAKKINDA

Mehmet Ergüven’in librettosunu yazdığı, Mesruh Savaş’ın bestesiyle ilk kez sahnelenen “Tehlikeli Oyun”, kapalı bir mekânda geçen iki kişilik ilişkinin psikolojik hesaplaşmaya evrilmesini konu alıyor.

1920’lerde bir hapishane görüş salonunda geçen hikâye, kadın ile erkek arasındaki diyaloglar etrafında şekilleniyor. Farklı bestecilerden alıntılar içeren bölümler ve çiftin anılarını yansıtan siyah-beyaz kısa film sahneleriyle zenginleşiyor.



Nazlı İktu’nun sahnelediği eserde İDOB Orkestrası’nı Murat Kodallı yönetti. Dekor ve kostümleri Nilsu Baldan, ışık tasarımını Bersan Baş hazırladı. Solist rolleri Şebnem Ağrıdağ Kışlalı ile Alper Göçeri üstlendi.





“DELİ DUMRUL” HAKKINDA



Sinan Bayraktar’ın librettosu ve Çetin Işıközlü’nün müzikleriyle hayata geçen “Deli Dumrul”, bale ağırlıklı yapısıyla öne çıkan ilk opera olma niteliğini taşıyor.



Dede Korkut hikâyesinden uyarlanan eser, Türk sineması ve tiyatrosunun dramatik geleneğinden ilham alan bir sahneleme sunuyor. Türkiye’nin ilk tek kişilik operası olarak şiirsel bir anlatımla dikkat çekiyor.

Cenk Bıyık’ın yönettiği yapımda İDOB Orkestrası’nı Murat Kodallı yönetti. Dekor-kostüm Tan Ergin’e, ışık Gürkan Dökmetaş’a, koreografi ise Deniz Özaydın’a ait.





Başrolde Burak Kul’un yer aldığı prömiyerde dansçılar Tuğrul Savaşçı, Cansın Kaleci ve Deniz Özaydın sahne aldı.Eserin 17 Şubat temsili, vefatının 6. yılında eski İDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni opera sanatçısı Sedat Öztoprak’a ithaf edilecek.



Her iki eser de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda 20, 24 ve 27 Şubat ile 13 Mart tarihlerinde seyirciyle buluşacak.