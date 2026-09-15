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Dosyadaki rüşvet iddialarının bu iddianameden ayrılarak 2025/1269 numaralı ayrı bir soruşturma kapsamında incelendiği belirtildi.

Sorgun Belediyesi hakkında hazırlanan iddianamede, mevcut MHP'li Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci ile eski AKP'li Belediye Başkanı Ahmet Şimşek'in de aralarında bulunduğu 53 kişi şüpheli olarak yer aldı. Dosyada belediyeye yapılan para ve taşınmaz bağışları ile bazı imar kararları arasındaki bağlantı araştırılırken, rüşvet iddialarının ise farklı bir soruşturma dosyasında ele alındığı kaydedildi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde belediyenin imar uygulamalarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 137 sayfalık iddianame hazırlandı. Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel'in aktardığı bilgilere göre, 53 kişinin şüpheli olarak yer aldığı dosyada Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, eski Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, belediye meclis üyeleri, imar müdürü, şehir plancısı, mimar, mühendis ve teknikerler bulunuyor.

İddianamede şüphelilere "görevi kötüye kullanma" suçlaması yöneltilirken, 11 farklı taşınmaz veya taşınmaz grubu incelemeye alındı. Bazı müteahhitlerin belediyeye yaptığı "şartsız bağışların" ardından kat ve yapı yoğunluğunun artırıldığı, kesinleşmemiş imar planları esas alınarak ruhsat verildiği, yaya yolları ile bazı park, yeşil alan ve ibadet alanlarının kaldırılarak özel parsellere ek inşaat hakkı tanındığı iddia edildi.

1,5 MİLYON LİRALIK BAĞIŞTAN BEŞ AY SONRA 15 KAT KARARI

İddianamede, Grup Avenir Limited Şirketi yetkilisinin 28 Nisan 2021 tarihinde Sorgun Belediyesi'ne 1 milyon 500 bin lira tutarında "şartsız bağış" yaptığı, yaklaşık beş ay sonra ise 6 Ekim 2021'de belediye meclisinin plan notunda değişikliğe gittiği aktarıldı.

Söz konusu değişiklikle belirli koşulları karşılayan, en az 5 bin metrekare büyüklüğünde ve 15 metre genişliğindeki yollara cepheli alanlarda 15 kata kadar yapılaşmaya izin verilmesinin önü açıldı. Bilirkişi heyeti, değişikliğin kamu yararı ve teknik gerekçelere dayanmadığını, imar planının ana kararlarını bozduğunu ve parsel sahiplerine haksız menfaat sağladığını değerlendirdi.

Agahefendi Mahallesi'ndeki 2031 ada 1 parselde de çevredeki binalar üç ila beş kat arasında olmasına rağmen parselin önce 10 kata çıkarıldığı, ardından emsal değerinin 3,90'a yükseltildiği belirtildi. Sonrasında Öztürkler Limited Şirketi tarafından belediyeye 100 bin lira "şartsız bağış" yapıldığı, iddianamede bu ödemenin plan değişikliğiyle bağlantılı olduğunun değerlendirildiği ifade edildi.

MÜTEAHHİT VE MECLİS ÜYESİNDEN 470 BİN LİRALIK ÖDEME

Dosyada adı geçen müteahhit ve dönemin belediye meclis üyesi Murat Bulut'un da savcılık ifadesinde, 18 Ocak 2021'de belediye hesabına 470 bin lira gönderdiğini kabul ettiği aktarıldı.

Ağırel'in aktardığı iddianameye göre Bulut, söz konusu paranın yaptığı binanın yoğunluğunun artırılması amacıyla gönderildiğini, ödemenin Belediye Başkanı Ekinci'nin bilgisi ve talebi doğrultusunda İmar Müdürlüğü'nün isteği üzerine yapıldığını söyledi. Ancak İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma izni kararında bu ödemenin imar işlemleriyle bağlantılı olmadığı yönünde değerlendirme yapıldığı belirtildi.

Bazı belediye meclis üyelerinin ifadeleri de iddianamede yer aldı. Ferhat Fidan, Ekinci'nin bir toplantı öncesinde, "Bağışları alan benim, sizinle bir şey yok. Size bir sıkıntı çıkmaz. Olursa bana olur. Evet, ben yoğunluk satıyorum, gelen bana gelsin" dediğini öne sürdü. Bazı meclis üyeleri ise karşı oy kullandıkları kararların tutanaklara "kabul" şeklinde geçirildiğini iddia etti.

EKİNCİ SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, hakkındaki suçlamaları reddetti. Ekinci, belediyeye yapılan bağışların herhangi bir imar ayrıcalığının karşılığı olmadığını, bağışçıların kendi iradeleriyle "şartsız bağış" yaptığını savundu.

İmar kararlarının uzmanların görüşleri doğrultusunda alındığını belirten Ekinci, bilirkişi heyetinde şehir plancısı bulunmaması nedeniyle raporların eksik olduğunu öne sürdü. Ekinci ayrıca hiçbir müteahhitten kişisel menfaat veya rüşvet almadığını, kendi adına para alınması konusunda da kimseyi yönlendirmediğini söyledi.

SAVCILIK "İRTİKAP" DEĞİL "GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA" DEĞERLENDİRMESİ YAPTI

Savcılığın hukuki değerlendirmesinde, belediyeye bağış yapan kişilere imar ayrıcalığı sağlandığı yönünde tespitler bulunduğu ancak paraların belediye başkanı veya meclis üyeleri tarafından şahsen alındığına ilişkin somut delil bulunmadığı ifade edildi.

Bağışların belediyenin hesabına yatırılması nedeniyle "irtikap" suçunun unsurlarının oluşmadığı değerlendirilirken, iddianamede yer verilen eylemler "görevi kötüye kullanma" kapsamında değerlendirildi.

Rüşvet iddialarının ise 2025/1269 numaralı ayrı bir soruşturma dosyasında incelendiği belirtildi.