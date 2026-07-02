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Türkiye gündeminde yer alan Mehmet Akif Ersoy iddianamesi, mahkemenin iade kararının ardından yeniden düzenlenerek ikinci kez mahkemeye sunuldu.

Sözcü TV'de yer alan habere göre, yeni iddianamede bazı isimlerin dosyadan çıkarıldığı görüldü.

BAZI İSİMLER İDDİANAMEDEN ÇIKARILDI

İlk iddianamede yer alan eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, dönemin İletişim Başkanı Fahrettin Altun, danışmanı Çağatay Özdemir ile Bülent Arınç'ın yeğeni Erdoğan Özbudak'ın isimleri ikinci iddianamede yer almadı. Bu kişilere ilişkin ifadelerin, yöneltilen suçlamalarla bağlantılı olmadığı gerekçesiyle metinden çıkarıldığı öğrenildi. Ersoy'un Mehmet Görmez'in eski danışmanı olduğuna ilişkin bilgi de yeni iddianamede bulunmuyor.

FURKAN TORLAK DA YENİ DOSYADA YOK

İlk iddianamede dokuz kez adı geçen, iddiaların ardından görevinden ayrılan ve daha sonra Adalet Bakanlığı Basın Müşavirliği görevine getirilen İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi eski Koordinatörü Furkan Torlak da ikinci iddianamede yer almadı. Dosyadaki ifadelerde adının geçtiği ancak herhangi bir suç eylemine katıldığına ilişkin beyan bulunmadığı belirtildi.

286 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

11 Aralık'tan bu yana tutuklu bulunan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkında, "suç örgütü kurma ve yönetme", "11 kez nitelikli cinsel saldırı", "uyuşturucu ticareti" ve "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırma" suçlamalarıyla 11 yıl 3 aydan 286 yıl 2 aya kadar hapis cezası isteniyor.