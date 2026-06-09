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CHP'de bugün yaşanan grup toplantısı düellosu gündemdeki yerini koruyor. Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu iki ayrı grup toplantısında konuştu. Özel, Kılıçdaroğlu'na kurultay çağrısını yinelerken Kılıçdaroğlu "Kurultay yapacağız ama önce hep beraber arınacağız" dedi.

“MANSUR YAVAŞ KEMAL KILIÇDAROĞLU’NUN YÖNETİCİLERİYLE GÖRÜŞMÜŞ”

Gazeteci Aytunç Erkin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez’deki yakın çevresiyle, yöneticileriyle görüştüğünü söyleyerek Kılıçdaroğlu’nun hazırladığı metinde etkisi olduğunu ifade etti.

"KILIÇDAROĞLU’NUN O METNİ HAZIRLAMASINDA..."

Aytunç Erkin'in TV 100 canlı yayınında yaptığı açıklama şöyle:

"Sayın Mansur Yavaş, Kemal Bey’in Genel Merkez’deki yakın çevresiyle, yöneticileriyle görüşmüş. Bu açıklamanın yapılmasının doğru olacağı konusunda karşılıklı konuşmalar gerçekleştirmiş. Yani o anlamda da adımlar atılmış. Sayın Kılıçdaroğlu’nun o metni hazırlamasında da etkisinin olduğu söyleniyor. Mansur Yavaş genel merkez yöneticileriyle görüşmüş yani."

ABB Başkanı Mansur Yavaş, bugün Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı açık çağrıda da"Bugün milyonlarca CHP'li sağduyulu bir yaklaşım göstermenizi beklemektedir" ifadelerini kullanmıştı.