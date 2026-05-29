Selvi'nin iddiasına göre Kılıçdaroğlu, "Yolsuzlukla, rüşvetle, ahlaksızlıkla, partiyi kirlettiniz diyeceğim. Kurultayda benim arkamdan çevirdikleri dolapları daha sonra yaptıklarını yüzlerine karşı söyleyeceğim, bunlarla hesaplaşacağım" ifadelerini kullandı. Selvi, Kılıçdaroğlu'nun PM'yi toplamadan önce partiden ihraçları gerçekleştirerek "arınam" başlatacağını da öne sürdü.

'PM TOPLANTISI 'YÜZLEŞME' İÇİN'

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Kılıçdaroğlu'nun PM toplantısını "yüzleşme" için yapacağını öne sürerek bugünkü köşesinde şu yazıyı kaleme aldı:

"Kılıçdaroğlu’nun Parti Meclisi’ni özellikle toplamak istediği söyleniyor. Özgür Özel ekibinin Parti Meclisi’ni sabote etme ihtimali var. Ayrıca çoğunluk Kılıçdaroğlu’ndan yana değil, tam tersine Özgür Özel ekibi daha güçlü. Yasal engel çıkmadan önce, siyasi nedenlerle yakın çevresi Parti Meclisi’ni toplamaması için Kılıçdaroğlu’na baskı yapıyordu. Ama Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi’ni toplamakta ısrarlıydı.



Buna rağmen Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi’ni neden toplamak istiyor? Neden?

Kılıçdaroğlu’nun “Ben Parti Meclisi toplantısında bunlarla yüzleşeceğim, hesaplaşacağım. Kamuoyunun önünde söyleyemeyeceğim şeyleri Parti Meclisi’nde bunların yüzüne karşı söyleyeceğim. Siz şu yolsuzlukları, şu hırsızlıkları, şu ahlaksızlıkları yaptınız. Yolsuzlukla, rüşvetle, ahlaksızlıkla, partiyi kirlettiniz diyeceğim. Kurultayda benim arkamdan çevirdikleri dolapları daha sonra yaptıklarını yüzlerine karşı söyleyeceğim, bunlarla hesaplaşacağım” diyormuş.

Peki Kılıçdaroğlu yüzleşme ve hesaplaşma kararından vazgeçti mi? Hayır. Kurultayda, “Sırtımda hançerlerle gezdim” demişti. Üç yıldır içinde biriktirdiklerini yüzlerine karşı söyleyecek ama önceliği değişti. Önce Parti Meclisi’ni toplayamayacak. Ne yapacak?

Önce ihraçları gerçekleştirecek. Partide adı yolsuzluk, rüşvet ve ahlaksızlığa karışanları ihraç edecek. Arınma sürecini başlatacak. Partinin arındığına inandığı zaman Parti Meclisi’ni toplayacak."