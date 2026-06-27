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Kaynak: Haber Merkezi

BMS Çelik yöneticisi Mustafa Mollaoğlu'nun, Panama üzerinden gerçekleştirdiği uçuş sırasında ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından gözaltına alındığı iddia edildi.

Oda TV'nin haberine göre Mollaoğlu'nun halen Panama'da gözetim altında tutulduğu ve ABD'ye iade sürecinin başlatılmasının beklendiği öne sürüldü.

YÖNETİM KURULUNA DA KARAR İDDİASI

İddialar yalnızca Mustafa Mollaoğlu ile sınırlı değil. Haberde, BMS Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Rauf Mollaoğlu ile şirketin diğer yönetim kurulu üyeleri hakkında da FBI tarafından tutuklama kararı çıkarıldığı öne sürüldü.

SUÇLAMALAR YAPTIRIM İHLALİ VE KARA PARA AKLAMA

İddialara göre şüpheliler, Rusya ve İran'a yönelik uluslararası yaptırımların ihlali, kara para aklama ve finansal açıdan şüpheli işlemler yürütmekle suçlanıyor.

Konuya ilişkin ABD makamlarından veya BMS Çelik cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.