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Kaynak: AA

Israel Hayom gazetesinin haberine göre, söz konusu üssün Reim bölgesinde kurulması planlanıyor. Üssün, ABD eski Başkanı Donald Trump’ın planı kapsamında bölgeye konuşlandırılması öngörülen askeri ve sivil unsurlar için karargah görevi üstleneceği ve Kiryat Gat’taki mevcut üssün yerini alacağı ifade edildi.

Haberde, üs inşası kapsamında altyapı çalışmalarının başladığı ve komuta-kontrol faaliyetleri için bir kule kurulmasının planlandığı aktarıldı. Ayrıca, kalıcı yapılar tamamlanana kadar kullanılmak üzere mobil yapıların temini için ihalelerin açıldığı belirtildi.

Güvenlik kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre, üs inşasının İsrail ile koordinasyon içinde yürütüldüğü, İsrail Savunma Bakanlığı ile İsrail ordusunun sahadaki destek ve koordinasyondan sorumlu olduğu ifade edildi.

İsrail güvenlik çevreleri, üssün birkaç ay içinde faaliyete geçebileceğini değerlendirirken, Gazze’de çatışmaların yeniden başlama ihtimalinin, Hamas’ın silahsızlandırılması ihtimaline kıyasla daha yüksek olduğuna dikkat çekti.

Haberde ayrıca, Endonezya, Fas, Kazakistan, Kosova ve Arnavutluk’un Uluslararası İstikrar Gücü kapsamında bölgeye asker göndermeyi kabul ettiği, Bangladeş, Pakistan ve Azerbaycan’ın da bu girişime katılabileceğini açıkladığı hatırlatıldı. Ancak şu aşamada bölgeye herhangi bir askeri konuşlandırma yapılmadığı ifade edildi.

Öte yandan İsrail’in, Gazze’nin yönetimini devralması planlanan Filistinli teknokratik komitenin bölgeye girişine izin vermediği bilgisi de paylaşıldı.