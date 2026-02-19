Yonhap'ın haberine göre, Seul Merkez Bölge Mahkemesi, Yoon'un davasında kararını açıkladı.

Mahkeme, Yoon'un sıkıyönetim ilanının ardından parlamento binasına asker gönderip, Ulusal Meclisi "işlevsiz hale getirmeyi" hedeflediğini belirterek eski Devlet Başkanı'nı "ayaklanmaya liderlik etmekten" suçlu buldu.

Yoon, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Güney Kore'de özel yetkili savcılar, sıkıyönetim ilanına ilişkin davada Yoon'a idam cezası verilmesini talep etmişti.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclisin bu kararı kaldırması üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan 2025'te verdiği kararda, Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un görevden alınmasını onaylamıştı.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran 2025'te Mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.

Müebbet hapis kararı, Güney Kore hukuk tarihinde, bir devlet başkanının "demokrasiye darbe girişimi" nedeniyle aldığı en ağır cezalardan biri olarak geçti