Sinema dünyasında derin izler bırakan, vizyona girdiği günden bu yana değerinden hiçbir şey kaybetmeyen yapımlar oldukça nadirdir. Yönetmen Frank Darabont’un 1999 yılında izleyiciyle buluşturduğu Yeşil Yol, sinemaseverlerin hafızasındaki yerini koruyor. Dram ve fantastik ögeleri ustalıkla harmanlayan film, adaletin ve insanlığın sorgulandığı sarsıcı bir hikayeyi gözler önüne seriyor.

HÜCRE BLOKLARINDA YÜKSELEN MUCİZE

Film, 1930’ların Amerika’sında, idam mahkumlarının kaldığı Cold Mountain Hapishanesi'nin "Yeşil Yol" olarak adlandırılan E Blok'unda geçiyor. Başgardiyan Paul Edgecomb (Tom Hanks), işini soğukkanlılıkla yapan ancak vicdanını kaybetmemiş bir memurdur. Paul’un ve diğer gardiyanların hayatı, iki küçük kızı öldürmek suçundan idama mahkum edilen devasa cüsseli John Coffey’nin (Michael Clarke Duncan) buraya getirilmesiyle tamamen değişir.

John Coffey, korkutucu dış görünüşünün aksine, karanlıktan korkan, son derece saf ve temiz kalpli bir adamdır. Kısa süre sonra Paul, Coffey’nin sadece suçsuz olduğunu değil, aynı zamanda hastalıkları iyileştirme ve acıları dindirme gibi mistik, doğaüstü bir güce sahip olduğunu fark eder. Coffey, adeta kötülüklerle dolu bir dünyaya gönderilmiş bir mucizedir; ancak kaderi, o dönemki adalet sisteminin acımasız çarkları arasında sıkışıp kalmıştır.

ÖNYARGI VE ADALETSİZLİĞE TOKAT

Yeşil Yol, sadece bir hapishane draması değil, aynı zamanda toplumsal önyargılara, ırkçılığa ve körü körüne işleyen adalet mekanizmasına yöneltilmiş sert bir eleştiridir. Michael Clarke Duncan’ın Oscar adayı olan muazzam performansı, John Coffey karakterini sinema tarihinin en ikonik figürlerinden biri haline getirmiştir. Coffey’nin "Yoruldum patron, insanların birbirine kötü davranmasından yoruldum" repliği, filmin kalbini ve anlatmak istediği felsefeyi en çıplak haliyle özetler.

Bugün bile izleyen herkesi gözyaşlarına boğan bu üç saatlik başyapıt, sinemanın insan ruhuna dokunma gücünün en büyük kanıtlarından biri olarak geçerliliğini koruyor.