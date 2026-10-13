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Kaynak: Haber Merkezi

ABD'de 1995 yılında işlediği cinayet sebebiyle idam cezasına çarpıtılan 50 yaşındaki Christa Pike'a 30 Eylül'de Tennessee'deki cezaevinde 10 gram 2 doz zehirli iğne uygulandı.

Verilen zehirli iğneye rağmen hayatta kalan Christe Pike, hastaneye sevk edildi. Eyalet Ceza İnfaz Kurumu, infazın neden başarısız olduğuna dair henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Olayın ardından eyaletteki infazlar yıl sonuna kadar durduruldu. Eyalet Ceza İnfaz Kurumu Başkanı ise görevinden istifa etti ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

30 Eylül'de yaşananlara ilişkin acil çağrı telefon kayıtları ortaya çıktı. Kayıtlar, infazın başarısız olmasına ardından cezaevi ile sağlık ekipleri arasında yaşanan iletişim karmaşasını gözler önüne serdi.

Saat 20.40'ta Riverbend Cezaevi'nden yapılan ilk acil çağrıda görevli şu ifadeleri kullandı:

"Bu gece bir infaz gerçekleştiriyorduk. 10 gram pentobarbital verdik ancak şahıs henüz hayatını kaybetmedi. İşlem yaklaşık bir saat önce başladı. Ambulans talep ediyoruz."

Aramayı yapan kişinin güvenlik kodunu doğrulayamaması nedeniyle ilk yardım ekipleri çağrıyı ilk etapta "asılsız" olarak değerlendirdi.

Saat 21.07'de cezaevinin merkez komuta birimiyle yapılan görüşmede ise yetkililer acil aramayı kendilerinin yapmadığını belirtti. Bu durum yaşanan karışıklığın daha da büyümesine neden oldu.

Aramanın gerçek olduğu saat 21.11'de doğrulanırken, sağlık ekipleri bu süre boyunca cezaevine alınmadı. Ekipler ancak yaklaşık 30 dakikalık gecikmenin ardından içeri girebildi.

Saat 21.34'te Pike hastaneye sevk edilirken bir sağlık görevlisinin şu sözleri de kayıtlara yansıdı:

"Süreçte çok fazla karışıklık yaşandığı için cezaevinin hastane konumundan haberdar olduğundan emin olun."

İDAM CEZASININ DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENİYOR

Hastanedeki tedavisinin ardından yeniden cezaevine gönderilen Christa Pike'in avukatları Tennessee Valisi Bill Lee'ye çağrıda bulunarak idam cezasının şartlı tahliye imkanı olmaksızın müebbet hapse çevrilmesini istiyorlar.