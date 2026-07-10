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Kaynak: AA / DHA / İHA

Rusya’nın Novorossiysk Limanı’ndan İstanbul’a doğru ilerleyen ve içerisinde 140 bin ton ham petrol bulunan 274 metre uzunluğundaki petrol tankeri, 26 Mart gecesi Boğaz’a yaklaşık 14 mil mesafede saldırıya uğradığı yönünde yardım çağrısı yapmıştı.

27 TÜRK MÜRETTEBATIN SAĞLIK DURUMU İYİ ÇIKTI

Yapılan ihbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, tankerde bulunan 27 Türk vatandaşının sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Gemideki mürettebat tahliye talebinde bulunmadı.

TANKER 4 AY KİLYOS AÇIKLARINDA BEKLEDİ

Olayın ardından tanker, Sahil Güvenlik ekiplerinin kontrolünde Sarıyer Kilyos açıklarındaki Türkeli Demir Sahası’na demirletildi.

Yaklaşık 4 aydır burada bekleyen Altura isimli petrol tankeri, gerekli işlemlerin ardından yeniden seyrine başladı.

KIYI EMNİYETİ EŞLİĞİNDE BOĞAZ’DAN GEÇTİ

Tanker, Kıyı Emniyeti römorkörlerinin refakatinde İstanbul Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne ilerledi.

Saldırı iddiasıyla gündeme gelen petrol tankerinin yeniden hareket etmesi, denizcilik çevrelerinde de dikkat çekti.