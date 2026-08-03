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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ülke genelinde farklı bölgelerde meydana gelen ve yürekleri yakan orman yangınlarının ardından Sezai Karaosmanoğlu, yeşil vatanın korunması için topyekûn mücadele ve yüksek duyarlılık çağrısında bulundu.

Karaosmanoğlu, yanan her ağacın geleceğimizden, nefesimizden ve çocuklara bırakılacak en kıymetli mirastan kopan bir parça olduğunu vurguladı. Kahramanlara Gönülden TeşekkürKaraosmanoğlu, yeşil vatanı korumak adına canlarını hiçe sayarak alevlerle fedakârca savaşan tüm ekiplere teşekkürlerini iletti.

OGM PERSONELİ VE İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜCADELESİ

AFAD ve jandarma/emniyet teşkilatının koordinasyonu. Sağlık çalışanları ve gönüllülerin sahada gösterdiği üstün gayret.

"EN KÜÇÜK DUMANI BİLE İHBAR EDİN"

Erken ihbarın hayati önem taşıdığına dikkat çeken Karaosmanoğlu, vatandaşlık görevini şu sözlerle hatırlattı: Ormanlık alanlarda şüpheli bir durum veya en ufak bir duman görüldüğünde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi aranmalıdır. Zamanında yapılan bir ihbar; binlerce dönüm ormanı, sayısız canlıyı ve doğal yaşamı kurtarabilir.

"BU ZOR GÜNLERİ BİRLİKTE AŞACAĞIZ"

Yangınların yarattığı derin üzüntüyü paylaşan Sezai Karaosmanoğlu, Türkiye'nin bu zor günleri birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla aşacağına olan inancını belirtti. Karaosmanoğlu, açıklamasını "Rabbim ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin, görev başındaki tüm kahramanlarımızı korusun ve yar yardımcıları olsun. Yeşil vatanımıza sahip çıkalım. Birlikte koruyalım, geleceğe nefes olalım" sözleriyle tamamladı.