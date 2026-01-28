Uzun süre tıbbi literatürde istisnai ve zor açıklanan bir durum olarak görülen bu tablo, mikrobiyom araştırmalarıyla birlikte daha net biçimde anlaşılmaya başladı.

“İçmeden sarhoşluk” olarak bilinen bu nadir hastalıkta, bağırsağın kendi kendine etanol üretebildiği ve bunun kandaki alkol düzeyini ölçülebilir seviyelere çıkarabildiği belirtildi.



Yeni yayımlanan bir bilimsel çalışma, bu durumun yalnızca maya mantarlarıyla değil, bazı bağırsak bakterileriyle de bağlantılı olabileceğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre özellikle Escherichia coli ve Klebsiella gibi bazı mikroorganizmalar, karbonhidratları yoğun biçimde etanole dönüştürebildi. Bu da kişinin hiçbir şey içmemesine rağmen sarhoşluk belirtileri göstermesine yol açabildi.



Uzmanlar, bu hastalığın “çok nadir” olarak tanımlanmasına rağmen birçok vakanın alkol bağımlılığıyla karıştırılmış olabileceğine dikkat çekti. Bu durum, hastalar açısından yalnızca sağlıkla sınırlı kalmıyor; trafik kontrolleri, iş yaşamı ve hukuki süreçler gibi alanlarda da ciddi sonuçlar doğurabildi.

“Hiç içmedim” diyen birinin alkol testinin pozitif çıkması, güven sorununu da beraberinde getirdi.



Araştırmacılar, gelecekte tanının daha kolay ve güvenilir biçimde mikrobiyom analizleri üzerinden konulabileceğini, hatta bağırsak bakterilerini hedef alan yeni tedavi yollarının geliştirilebileceğini söyledi.

Uzmanlar, bu alanda kalıcı çözümler için daha geniş ve uzun vadeli çalışmalara ihtiyaç olduğunu da vurguladı.