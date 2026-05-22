SASKİ Genel Kurulu 2. Birleşimi, Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında SBB Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Komisyondan havale edilen 5 gündem maddesinin karara bağlandığı toplantıda söz alan genel kurul üyeleri, vatandaşın bütçesine katkı sağlamak amacıyla meskenlerde uygulanan içme suyu tarifesinde ekstra bir indirim yapılması gerektiğini ifade ettiler.

"KARADENİZ’DEKİ EN UYGUN SUYU BİZ SAĞLIYORUZ"

Genel kurul üyelerinin talepleri üzerine söz alan SASKİ Genel Müdürü Bahattin Yanık, kentte gerçekleştirilen devasa altyapı ve kanalizasyon yatırımlarına rağmen su fiyatlarının diğer büyükşehirlere oranla oldukça makul seviyede olduğunu belirtti.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan’ın göreve gelmesiyle birlikte su faturalarında zaten ciddi bir iyileştirme yapıldığını hatırlatan Yanık, mevcut duruma dair şu verileri paylaştı:

17 Metreküpe Kadar İndirim: Samsun'da hane başı ortalama su tüketimi 13 metreküp seviyesindeyken, Başkan Halit Doğan’ın talimatıyla 17 metreküpe kadar olan kullanımlarda fiyatta ciddi bir düşüş sağlandı.

Yapılan bu fiyat düzenlemesi sayesinde, su ücretlerindeki artış oranı TÜFE’nin (enflasyon) epeyce altında seyretti. 30 büyükşehir belediyesi arasında yapılan aylık mukayeselere göre Samsun, su fiyatı pahalılığında 20. sırada yer alıyor. Yani 19 büyükşehir belediyesi Samsun’dan daha pahalı su satıyor.

Karadeniz Bölgesi’ndeki tüm büyükşehir belediyeleri arasında en uygun fiyatlı içme suyunu Samsun SASKİ sağlıyor.

"Yatırımlarımız Mukayese Edilemeyecek Kadar Fazla" SASKİ Genel Müdürü Bahattin Yanık: "Diğer büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idarelerine baktığımızda bizim yatırımlarımız, onların yatırımlarıyla mukayese edilemeyecek kadar fazla. Bunu da kamuoyunun takdirine sunuyoruz."

SON KARAR KASIM AYINDA VERİLECEK

Genel Müdür Yanık'ın açıklamalarının ardından araya giren Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk, genel kurul üyelerinin talebinin haklı olduğunu belirterek, "Tüm bunlara rağmen su tarifesinin tekrar gözden geçirilmesini talep ediyorum. Bunun sizin aracılığınızla başkanımıza iletilmesini istiyorum" dedi.

Talebi olumlu karşılayan Genel Müdür Bahattin Yanık, gerekli mali ve teknik çalışmaların hızla yapılarak Başkan Halit Doğan’a sunulacağını; su indirimine ilişkin yeni raporun Kasım ayında yapılacak genel kurulda resmen gündeme alınacağını müjdeledi.

Toplantı, gündemdeki tüm maddelerin oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından kapatıldı.