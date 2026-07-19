Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Olay, Düziçi ilçesine bağlı Söğütlügöl Yaylası’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içme suyu borusu döşeme çalışmalarında görev yapan Murat Köse, henüz öğrenilemeyen bir nedenle dengesini kaybederek engebeli araziye düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma, Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

GÜVENLİ ŞEKİLDE ÇIKARILDI

Düştüğü bölgede mahsur kalan işçi, itfaiye ekipleri, jandarma ve vatandaşların koordineli çalışmasıyla bulunduğu yerden güvenli şekilde çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Vücudunda çeşitli kırıklar olduğu belirlenen Murat Köse, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.