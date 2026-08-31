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İstanbul’un Fatih ilçesinde içki içen kişilerin polis dronuyla uyarıldığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

31 Ağustos Pazartesi günü yayılan görüntülerde, havada bulunan bir polis dronundan çevreye anons yapıldığı ve bulunduğu alanın spot ışıklarıyla aydınlatıldığı görüldü.

Dron üzerinden yapılan anonsta, “Bu bir polis dronudur. Bu bölgede alkol içmek yasaktır. Derhal bölgeden ayrılın” ifadelerinin kullanıldığı duyuldu.

EMNİYET KAYNAKLARI UYGULAMAYI DOĞRULADI

BirGün’ün Emniyet kaynaklarından edindiği bilgilere göre, söz konusu görüntülerde yer alan uygulama gerçek.

Emniyet kaynakları, polis dronlarının içki içen kişileri anonsla uyarmak amacıyla kullanıldığını doğruladı. Uygulamanın yalnızca Fatih ilçesiyle sınırlı olmadığı, İstanbul’un 39 ilçesinde bulunduğu öğrenildi. Emniyet kaynakları, sistemin İstanbul’da yaklaşık bir yıldır devrede olduğunu aktardı.

DRONLAR TERMAL SİSTEMLE ÇALIŞIYOR

Uygulamada kullanılan dronların teknik özellikleri de dikkat çekti.

Emniyet kaynaklarının verdiği bilgiye göre dronlarda termal ısı sistemi ve gece görüş özelliği bulunuyor. Bu sistemler sayesinde gece saatlerinde de insanların ve çeşitli nesnelerin tespit edilmesi mümkün oluyor.

Dronlarda ayrıca anons yapılmasını sağlayan hoparlör sistemi bulunuyor. Spot ışıkları sayesinde ise ihtiyaç halinde alan aydınlatılabiliyor.

ASAYİŞTEN ORMAN YANGINLARINA KADAR KULLANILACAK

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından daha önce “yeni nesil” olarak duyurulan dronların yalnızca alkol denetimlerinde kullanılmadığı belirtiliyor.

Dronlarda nesne takip sistemi de bulunuyor. Sistemlerin asayiş olayları, kural ihlalleri, tarihi alanların korunması ve orman yangınları gibi farklı alanlarda kullanılması hedefleniyor.

Fatih’te içki içen kişilerin dron aracılığıyla anonsla uyarılmasıyla ilgili görüntülerin ardından, uygulamanın İstanbul genelinde yaklaşık bir yıldır kullanıldığı bilgisi de ortaya çıktı.