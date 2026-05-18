29 yaşındaki Scott, hafta sonu Facebook üzerinden paylaştığı videoda gözyaşları içinde yaşadıklarını anlattı. İddiasına göre ağabeyi Sunit Scott, kendisine 12 yaşından 24 yaşına kadar aile evinde sistematik şekilde istismarda bulundu.

Yaşadığı travmalar nedeniyle uzun yıllar sağlıklı ilişkiler kuramadığını söyleyen Scott, artık “Singha varisi” olarak anılmak istemediğini belirtti. Açıklamalarında, ailesinin yaşananlardan haberdar olduğunu da öne sürdü.

Scott, elinde iddialarını destekleyen kanıtlar bulunduğunu ifade ederek, aile bireylerinin ağabeyinin itiraf içerdiğini söylediği ses kayıtlarını dinlediğini iddia etti. Yıllarca yardım talep ettiğini destek görmediğini söyleyen genç isim, aile içinde başka sorunlar da yaşadığını anlattı.

13 Mayıs’ta sosyal medya hesabından bir ses kaydı paylaşan Scott, kayıtta ağabeyinin suçlamaları kabul ettiğini savundu.

TÜM İDDİALARI REDDETTİ

Öte yandan Sunit Scott ise tüm iddiaları reddetti. Taylandlı bir oyuncuyla evli olan ve yakında baba olmaya hazırlanan Scott, kardeşinin açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Çocukluk dönemlerinde sık sık kavga ettiklerini kabul eden Sunit, hiçbir zaman cinsel istismar yaşanmadığını ileri sürdü.

Söz konusu olayların yaşandığı dönemde çok genç olduğunu söyleyen Sunit Scott, bazı davranışlarının yanlışlığını o dönem fark edemediğini ifade etti. Kardeşiyle konuyu daha önce konuştuğunu ve çeşitli konularda özür dilediğini belirten Scott, yayımlanan ses kaydının ise haberi olmadan gizlice alındığını öne sürdü.

“NANKÖR EVLAT”

Olay yalnızca aile içi suçlamalarla sınırlı kalmadı. Siranudh Scott, dedesi Chamnong Bhirombhakdi’den kalan miras nedeniyle annesiyle de hukuki sorun yaşadığını açıkladı. Annesinin kendisini “nankör evlat” olmakla suçladığını söyleyen Scott, artık ailesiyle bağlarını sürdüremeyeceğini dile getirdi.

Babası İskoç kökenli olan Siranudh Scott, çevre farkındalığı ve denizlerin korunması üzerine faaliyet gösteren Sea You Strong adlı gönüllü oluşumun kurucusu olarak tanınıyor.