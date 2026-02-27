Yeniçağ Gazetesi
27 Şubat 2026 Cuma
İstanbul
İçişleri'nden sarı kodlu uyarı geldi: Kar ve fırtına alarmı: Hangi iller tehlikede?

İçişleri’nden sarı kodlu uyarı geldi: Kar ve fırtına alarmı: Hangi iller tehlikede?

İçişleri Bakanlığı, beklenen yoğun kar yağışı, sağanak ve fırtına nedeniyle bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yayımladı.

Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Bakanlık, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine dayanarak "sarı" uyarı verilen kentleri açıkladı.

Buna göre bugün Samsun’un doğu ilçeleri, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ile Artvin kıyılarında sağanak yağış öngörülüyor.

Hakkâri çevresi, Şırnak’ın doğusu ve Van’ın güneyinde beklenen yağışın; kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kuvvetli- yoğun kar şeklinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Diyarbakır ile Batman’ın kuzeyinde yağmur olarak başlayacak yağışın, bu illerin kuzey yüksek kesimleri ve Siirt çevresinde yer yer kuvvetli kar yağışına döneceği bekleniyor.

Tokat’ın merkez ve doğu ilçelerinde kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı öngörülüyor. Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda ise Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır’ın batısında kar yağışının yoğun olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz’de kuzeyden esen kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın; Kahramanmaraş ile Mersin’in kuzey-batı ilçeleri ve Adana’nın kuzeyinde etkisini sürdüreceği belirtiliyor.

Ulaşımda aksamalar, heyelan, yüksek kesimlerde buzlanma-don olayı, çığ tehlikesi, sel-su baskını, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması ve yetkililerin uyarılarına uyulması önem taşıyor.

Kaynak: AA
