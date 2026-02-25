İçişleri Bakanlığı’nda görev yapan bakan yardımcılarının sorumluluk alanları yeniden düzenlendi. Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirmede, Ali Çelik, Kübra Güran Yiğitbaşı, Bülent Turan ve Mehmet Cangir’in bağlı birim ve kuruluşlara ilişkin görev paylaşımının netleştirildiği bildirildi.

Yeni düzenlemeye göre Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı; Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Eğitim Dairesi Başkanlığı, İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden sorumlu olacak.

Bakan Yardımcısı Bülent Turan’a ise Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, İç Denetim Birimi Başkanlığı, TBMM İlişkiler, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) ile Araştırma ve Etütler Merkezi (AREM) bağlandı.

Ali Çelik’in görev alanına Emniyet Genel Müdürlüğü, İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi, Kaçakçılık-İstihbarat-Harekât ve Bilgi Toplama Dairesi (KİHBİ) ile Polis Akademisi Başkanlığı verildi.

Mehmet Cangir’in sorumluluğuna ise Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Göç İdaresi Başkanlığı, Personel Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü, AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı ile Vilayetler Hizmet Birliği Başkanlığı bağlandı.

Bakanlık açıklamasında ayrıca, herhangi bir bakan yardımcısının görevde bulunmaması halinde yazılış sırasına göre bir sonraki yardımcının görevi üstleneceği belirtildi. Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı, Genel Sekreterlik ve Bakanlık Özel Kalem Müdürlüğü’nün ise doğrudan Bakanlık Makamına bağlı olacağı ifade edildi.