Tolga Şardan T24'deki yazısında Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklanan Alican Uludağ hakkında Cumhurbaşkanı ve avukatlarının herhangi bir suç duyurusu olmadığını, buna karşın "re'sen" başlatılan soruşturmayla 2025 yılındaki paylaşımlar gerekçe gösterilerek tutuklandığını belirtti. Ankara Emniyet tarafından yapılan operasyonda Uludağ'ın "çocuklarının gözü önünde" alındığını belirten Şardan, bunun için de Ankara Emniyeti'ni tebrik (!) ettiğini ifade etti.

İçişleri Bakanlığı'nda Mustafa Çiftçi dönemi sonrası yapılan atamalara da dikkat çeken Şardan, Süleyman Soylu döneminde önemli kademelere getirilen Ali Çelik'in İçişleri Bakan Yardımcısı olarak atanmasına dikkat çekti.

Şardan'ın köşe yazısından öne çıkan bölümler şöyle:

ALİCAN ULUDAĞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın jet hızıyla 19 Şubat’ta soruşturma başlatıp, Adalet Bakanlığı'ndan soruşturma izni istemesi ve bakanlığın da yine aynı hızla ertesi gün izin vermesi açıkçası soru işaretine neden oldu... Uludağ’ın dosyasındaki evraka bakınca dikkat çeken tablo var. Hakkındaki soruşturma 19 Şubat 2026’da re’sen, yani şikâyetçisi olmadan başlatıldı. Uludağ’a suç atfında bulunulan evraktaki savcılık delilleri Ocak 2025’e kadar geriye gidiyor. Dosyada 2025’e ait 22 paylaşım var. 2026’dan bir kayıt yok. Uludağ’ın tutuklanması sürecinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Adalet Bakanı Akın Gürlek’i hedef alan 17 Şubat’taki açıklamasından hemen sonra soruşturma başlatılmasının ve Uludağ’ın daha önce CHP’nin Gürlek’le ilgili HSK’ya verdiği şikâyet dilekçesini ilk yazan gazeteci olmasının arasında bir bağlantı var mı, bilemiyorum. Bu arada Uludağ’ı gözaltına alma işlemini yürüten Ankara Emniyeti’ne yönelik de birkaç kelime söylemek lazım. Ankara Emniyeti’ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, on kişiden az olmayan personeliyle Uludağ’ın evini bastı. Sanki karşılarında terörist vardı! İki çocuğunun gözyaşları arasında evden çıkartılan Uludağ için, “vur deyince öldüren” bir yöntemin uygulandığı anlaşılıyor. Evde yapılan işlemlerin görüntüleri dosyaya girince durumun daha net anlaşılacağı bilinmekle birlikte böylesi bir polisiye operasyonu başarıyla gerçekleştiren Engin Dinç yönetimindeki Ankara Emniyeti alkışı hak etti! Ne de olsa yakın tarihteki örneklerden esinlendikleri gayet iyi anlaşılıyor.

İÇİŞLERİ’NDEKİ DEĞİŞİKLİKLER