Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) paylaştığı son veriler üzerine İçişleri Bakanlığı'ndan kritik bir 'son dakika' uyarısı geldi.

29 Mart 2026 Pazar günü için aktarılan risk haritasında Türkiye'nin üç farklı bölgesi 'sarı kodla' işaretlendi. Doğu'da çığ ve yoğun kar, Akdeniz'de fırtınalı sağanak, Karadeniz ve Başkent sınırlarında ise sel riski var.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA SEL VE KAR

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde pazar günü zorlu geçecek. İçişleri Bakanlığı'nın uyarısına göre bölgede hem su taşkınları hem de yoğun kar etkisini gösterecek.

Kuvvetli Kar ve Karla Karışık Yağmur: Bitlis, Van’ın güney ilçeleri ve Hakkari genelinde etkili olacak.

Gök Gürültülü Sağanak ve Sel Riski: Siirt, Batman’ın kuzeyi ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor. Fakat bu illerin yüksek kesimlerinde yağış yerini kuvvetli karla karışık yağmur ve kara bırakacak.

Akdeniz bölgesinin doğusu ve Güneydoğu Toroslar çevresinde de sert hava koşulları etkili olacak.

Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın batısında yerel olarak çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Kritik Rakım: Yetkililer, bu illerde özellikle 1300 metre rakımın üzerindeki yüksek kesimlerde yağışın kuvvetli kar ve karla karışık yağmura dönüşeceği konusunda sürücüleri ve vatandaşları uyardı.

BATI KARADENİZ, MARMARA'NIN DOĞUSU VE BAŞKENT'TE SAĞANAK YAĞIŞ

Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava dalgası kuzey bölgeleri de etkileyecek. Sarı kodlu uyarının bir diğer merkezi olan bu bölgede beklenenler şöyle: Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevreleri.

Kastamonu ve Ankara Sınırı: Kastamonu'nun batı ilçeleri ile Ankara'nın kuzeybatısında bulunan Beypazarı ve Nallıhan ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak yağış geçişleri meydana gelecek.

İÇİŞLERİ'NDEN 6 MADDELİK HAYATİ UYARI

İçişleri Bakanlığı, yağışların sebep olabileceği afet risklerine karşı vatandaşların ve yerel yönetimlerin alması gereken tedbirleri şu şekilde sıraladı:

Çığ Riski: Özellikle Doğu bölgelerinde, yüksek kar örtüsüne sahip dik ve eğimli yamaçlarda çığ düşme tehlikesine karşı kesinlikle dikkatli olunmalı.

Su Baskını ve Sel: Ani ve kuvvetli yağışların dere yataklarında taşkınlara neden olabileceği unutulmamalı.

Heyelan Tehlikesi: Toprağın suya doyması nedeniyle eğimli arazilerde toprak kayması riski bulunuyor.

Yıldırım Düşmesi: Gök gürültülü sağanak anında açık alanlarda bulunulmamalı.

Kuvvetli Rüzgar: Yağış anında aniden fırtınaya dönüşebilecek rüzgarlara karşı çatı uçması veya ağaç devrilmesi gibi riskler göz önünde bulundurulmalı.

Ulaşımda Aksamalar: Özellikle kar beklenen güzergahlarda, yüksek geçitlerde ve sağanak altındaki otoyollarda sürücülerin dikkatli seyretmesi gerekiyor.

Bakanlık, yetkili mercilerin ve AFAD'ın yapacağı anlık uyarıların yakından takip edilmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.