Anasayfa Gündem İçişleri o araç sahiplerini net uyardı: İstabbul'a girişler yasaklandı

İçişleri o araç sahiplerini net uyardı: İstabbul'a girişler yasaklandı

İçişleri Bakanlığı, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğunu azaltmak ve güvenliği sağlamak amacıyla, bazı güzergahlarda kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların seyrine geçici kısıtlama getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bayram tatili süresince özellikle büyük şehirlerden turizm bölgelerine ve diğer illere giden güzergâhlarda taşıt trafiğinin önemli ölçüde artacağının değerlendirildiği belirtildi.

Vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat etmelerini sağlamak, trafik sıkışıklığını önlemek ve kamu düzenini korumak amacıyla alınan tedbirler kapsamında, ağır vasıtalara yönelik trafik kısıtlaması uygulanacağı kaydedildi.

KISITLAMANIN KAPSAMI VE TAKVİMİ

Açıklamaya göre; 21 Mart 2026 Cumartesi günü saat 16.00’dan başlayarak, 23 Mart 2026 Pazartesi günü saat 01.00’e kadar İstanbul istikametine yönelik şu güzergahlarda kamyon, çekici ve tankerlerin geçişine izin verilmeyecek.

D-100 karayolu ve O-3 otoyolu: Kırklareli ilinden itibaren, D-110 karayolu: Tekirdağ ilinden itibaren, O-4 ve D-750 karayolu: Ankara ilinden itibaren, O-7 (Kuzey Marmara) otoyolu: Tekirdağ ve Sakarya illerinden itibaren,

D-100 karayolu: Amasya ili Merzifon ilçesinden itibaren, O-5 otoyolu ile D-575 ve D-595 karayolları: Bursa ilinden itibaren, D-650 karayolu: Bilecik ili Bozüyük ilçesinden itibaren kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların (arada kalan girişler dahil) seyirlerine izin verilmeyecek.

TEDARİK ZİNCİRİ İÇİN İSTİSNALAR BELİRLENDİ

Haberde, tedarik süreçlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması adına bazı araçların kısıtlamadan muaf tutulacağı ifade edildi.

Bu kapsamda; yaş sebze-meyve, canlı hayvan, et ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, tıbbi malzeme, akaryakıt, içme suyu, posta ve süreli yayın taşıyan araçlar, öncelikle ana arter dışındaki yolları kullanmaları şartıyla kısıtlamadan istisnai olarak yararlanabilecek. Bu araçların ana arterlerde ise yalnızca zorunlu hallerde ve en kısa süreyle bulunmalarına izin verilecek

