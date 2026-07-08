Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin bulunduğu Türkiye haritasını verdi.

Buna göre, bugün Kars ve Ardahan çevreleri ile Ağrı'nın kuzey ve doğu kesimlerinde aralıklı ve yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

Yarın ise kuzeybatı kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanağın, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale'nin kuzeyi ve İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yerel kuvvetli olacağı aktarıldı.

Vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun uyarısı verildi.