İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son bilgiler doğrultusunda 18 Nisan 2026 Cumartesi günü 20 ilde kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı. Açıklamada, bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanağın çok kuvvetli, yer yer de şiddetli olmasının beklendiği belirtildi.

ANKARA İÇİN KRİTİK UYARI

Bakanlığın açıklaması şöyle.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre;

18 Nisan 2026 Cumartesi günü;

Şanlıurfa, Adıyaman, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Malatya ve Elazığ'ın güney kesimlerinde kuvvetli; Mardin çevreleri ile Diyarbakır'ın batı, Batman'ın güney kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli; Siirt ve Şırnak çevreleri ile Diyarbakır'ın doğu, Batman'ın kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ankara çevrelerinde beklenen sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Mersin ve Adana çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve toz taşınımıyla birlikte çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz.