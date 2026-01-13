İçişleri Bakanlığı Gereği Yapıldı' isimli bir mobil uygulama geliştirdiklerini açıkladı. Uygulama hakkında açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Ben göreve geldiğimden beri bazı paylaşımlarımızda gereği yapıldı diyoruz. Vatandaşlarımızın sosyal medya aracılığı ile bir talebi var ya da gördüğü bir kural hatası var asayiş ya da trafik ile ilgili" dedi

TRAFİK AYRI BÖLÜM OLACAK

Bakanlığın hazırladığı uygulama, vatandaşların trafikte veya çevrelerinde gördüğü suç oluşturan eylemlerin ihbarı için önemli. Bu tür suçları sosyal medyadan paylaşan vatandaşlar şimdiden doğrudan bu uygulama ile İçişleri Bakanlığı'na ulaşacak.

Yakın dönemde, trafikte drift atanlar, tehlikeli şerit ihlale yapanlar, şoför kavgaları, usulsüz çakarlı araç kullanımı gibi ciddi suçlara ilişkin görüntüler sosyal medyadan paylaşılmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı, bu görüntüleri inceleyerek yasal işlem yapıyor ve yine sosyal medyadan "Gereği Yapıldı" diye paylaşıyordu.

İHBAR HATTI GİBİ

"Gereği yapıldı" uygulamasının mobil cihazlara indirilmesi yeterli olacak. Bu şekilde gerçek kişiler ihbar da bulunacak ve kimlikleri de gizli tutulacak. Çekilen görüntü veya resim bu uygulama ile anında bakanlığa ulaşacak.