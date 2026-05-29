Hatay ve Osmaniye’de meydana gelen ve paniğe yol açan sel felaketinin ardından İçişleri Bakanlığı ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden çok kritik bir son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji’nin son değerlendirmelerini paylaşan İçişleri Bakanlığı, aralarında deprem bölgesindeki kentlerin de bulunduğu 8 il için "Sarı" kodlu acil durum uyarısı yayımladı.

BAKANLIK HARİTA PAYLAŞTI: AFET RİSKİ ALTINDAKİ BÖLGELER İLAN EDİLDİ

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan anlık veriler doğrultusunda, risk altındaki illerin yer aldığı Türkiye haritasını kamuoyuyla paylaştı. Yapılan resmi açıklamada; sel, su baskını, yıldırım, heyelan, dolu yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların üst düzeyde dikkatli ve tedbirli olması istendi.

AKDENİZ VE DEPREM BÖLGESİNDE SAĞANAK ALARMI

Yayımlanan rapora göre, yakın zamanda sel felaketini yaşayan Hatay ve Osmaniye başta olmak üzere Akdeniz bölgesinde şu noktalarda kuvvetli yağış bekleniyor:

Adana'nın kuzey ve doğu ilçeleri, Osmaniye

Kahramanmaraş'ın özellikle Andırın ilçesi ve çevresi,

Hatay'ın batı kesimleri.

Bu bölgelerde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

DOĞU KARADENİZ İÇİN "ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ" VE HEYELAN RİSKİ

Uyarılar yalnızca güney illeriyle sınırlı kalmadı. Karadeniz Bölgesi’nde dik yamaçlar ve doymuş toprak yapısı nedeniyle heyelan riski taşıyan iller için de alarm verildi:

Giresun, Trabzon ve Artvin’in güneyi yerel kuvvetli sağanak, Rize çevreleri ve Artvin’in kuzeyi yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak.

VATANDAŞLARA HAYATİ UYARI: TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYIN

İçişleri Bakanlığı ve AFAD koordinasyonunda yapılan uyarılarda, kuvvetli yağışların yanı sıra yağış anında oluşabilecek ani ve kuvvetli rüzgarlar ile yerel dolu yağışlarına karşı da hazırlıklı olunması gerektiği aktarıldı. Özellikle dere yataklarına yakın bölgelerde yaşayan vatandaşların ve sürücülerin ani su baskınlarına karşı güvenli alanlarda kalmaları önemle vurgulandı.