İçişleri Bakanlığı bu akşam (cuma) 18.00 itibariyle 5 ilde sağanak yağışların şiddetini artıracağını duyurdu. Bu illere sarı kodlu uyarı geçildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan 5 ile sarı kod: Şiddetli sağanak ve gök gürültüsü esir alacak
İçişleri Bakanlığı 5 il için sarı kod uyarısı geçti. Ankara, Bursa, Kütahya, Eskişehir ve Bilecek'te şiddetli sağanak yağış bekleniyor.Aykut Metehan
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Bakanlığın açıklaması şöyle:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre;
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Bilecik il geneli ile Bursa'nın doğu, Kütahya'nın kuzey ve Eskişehir'in batısında gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
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Ankara'nın güney ve batısında gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
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Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz.
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Kaynak: Haber Merkezi