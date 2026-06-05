Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem İçişleri Bakanlığı'ndan 5 ile sarı kod: Şiddetli sağanak ve gök gürültüsü esir alacak

İçişleri Bakanlığı'ndan 5 ile sarı kod: Şiddetli sağanak ve gök gürültüsü esir alacak

İçişleri Bakanlığı 5 il için sarı kod uyarısı geçti. Ankara, Bursa, Kütahya, Eskişehir ve Bilecek'te şiddetli sağanak yağış bekleniyor.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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İçişleri Bakanlığı'ndan 5 ile sarı kod: Şiddetli sağanak ve gök gürültüsü esir alacak - Resim: 1

İçişleri Bakanlığı bu akşam (cuma) 18.00 itibariyle 5 ilde sağanak yağışların şiddetini artıracağını duyurdu. Bu illere sarı kodlu uyarı geçildi.

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İçişleri Bakanlığı'ndan 5 ile sarı kod: Şiddetli sağanak ve gök gürültüsü esir alacak - Resim: 2

Bakanlığın açıklaması şöyle:

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İçişleri Bakanlığı'ndan 5 ile sarı kod: Şiddetli sağanak ve gök gürültüsü esir alacak - Resim: 3

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre;

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İçişleri Bakanlığı'ndan 5 ile sarı kod: Şiddetli sağanak ve gök gürültüsü esir alacak - Resim: 4

Bilecik il geneli ile Bursa'nın doğu, Kütahya'nın kuzey ve Eskişehir'in batısında gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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İçişleri Bakanlığı'ndan 5 ile sarı kod: Şiddetli sağanak ve gök gürültüsü esir alacak - Resim: 5

Ankara'nın güney ve batısında gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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İçişleri Bakanlığı'ndan 5 ile sarı kod: Şiddetli sağanak ve gök gürültüsü esir alacak - Resim: 6

Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz.

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Kaynak: Haber Merkezi
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