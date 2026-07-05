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Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan uyarıda; Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası verildi.

Buna göre, bugün Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı ön görülüyor.

Muğla ve Antalya'nın iç kesimleri, Denizli'nin güneyi ile Isparta ve Burdur çevrelerinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli olması talep edildi.