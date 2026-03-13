Eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya döneminde “sağ kolu” olarak anılan Ergün Yolcu’nun daha önce üç ayrı makam aracına sahip olduğunun ortaya çıkması kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

Yolcu bu kez de 'demirbaş' kriziyle gündemde.

LOJMANDA DEMİRBAŞ EŞYALARIN EKSİK OLDUĞU İDDİASI

Tolga Şardan’ın aktardığına göre Yolcu ve ailesi, Ankara’da görev yaptığı dönemde bakanlık tarafından tahsis edilen lojmana yerleşti. Yerlikaya’nın görevden alınması ve Yolcu’nun müşavirlik görevinin sona ermesinin ardından söz konusu lojmanın boşaltılması istendi.

Ailenin verilen süre içinde lojmanı boşalttığı belirtilirken, yeni yöneticilere tahsis edilmesi planlanan konutta yapılan incelemede bazı demirbaş eşyaların eksik olduğu ileri sürüldü.

BAKANLIK BİRİMLERİ DEVREYE GİRDİ

Yazıda yer alan bilgilere göre, İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan incelemede bazı demirbaşların taşınma sırasında götürülmüş olabileceği değerlendirildi.

Bakanlık birimlerinin Yolcu ile iletişime geçmesinin ardından, söz konusu eşyaların Ankara’ya geri gönderilmesi için harekete geçildiği ifade edildi.

Şardan’ın köşe yazısında, olayın taşınma sırasında yaşanan karışıklık nedeniyle gerçekleşmiş olabileceği değerlendirmesine de yer verildi.