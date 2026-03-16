İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, CNN Türk yayınında Emniyet'te bayrak değişimi olabilir dedi. Kulislerde Yerlikaya dönemine muhalif isimler, "tasfiye süreci başladı" yorumlarını yaptı.

Bakan Çiftçi'nin konuya ilişkin açıklamasının ilgili kısmı şöyle:

'ORGANİZASYON YAPIMIZI GÖZDEN GEÇİRECEĞİZ'

Gelişen teknoloji, farklılaşan suç türleri ve toplumumuzun değişen ihtiyaçları doğrultusunda kurumsal organizasyon yapımızın yeniden gözden geçirilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir.

'PERSONELİMİZİN ŞARTLARINI İYİLEŞTİRECEĞİZ'

Hızlı, mobilize ve verimlilik esasına dayanan normatif bir kurumsal yapı oluşturarak vatandaşlarımıza sunulan hizmetin kalitesini artırmayı; aynı zamanda personelimizin çalışma şartlarını ve çalışma sürelerini iyileştirmeyi hedefliyoruz.

'BAYRAK DEĞİŞİMİ OLABİLİR'

Bizim en büyük önceliğimiz kamu düzeni ve milletimizin güvenliğini sağlamaktır. Bu kapsamda ihtiyaç olan alanlarda çalışma arkadaşlarımız arasında bayrak değişimi olabilir; ancak buradaki temel ilkemiz istikrardır.